https://sputniknews.com.tr/20221207/tff-baskani-buyukeksi-ikinci-devre-oncesinde-bir-talimat-degisikligi-yapacagiz-1064317759.html

TFF Başkanı Büyükekşi: İkinci devre öncesinde bir talimat değişikliği yapacağız

TFF Başkanı Büyükekşi: İkinci devre öncesinde bir talimat değişikliği yapacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları talimat değişikliğiyle maç öncesi ve sonrasında hakemlerle ilgili yorumda bulunan... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T23:06+0300

2022-12-07T23:06+0300

2022-12-07T23:08+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

mehmet büyükekşi

hakem

ofsayt

sistem

süper lig

spor toto süper lig

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Yayıncı kuruluşta katıldığı programda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, hakemlerin güvenilirliklerine karşı herhangi bir olumsuz algı oluşturulmaması gerektiğini belirterek, "Onları değerli kılmamız lazım. Değerli kılarsak sonuca ulaşılırız. Orta ve yan hakemlerimizden başlarsak, ben başarılı bir sezon olduğunu düşünüyorum. Ancak hata olmadı mı, yüzde 100 mü, tabii ki değil. Hakemler de insan. Dünyanın her yerinde hakem hataları oluyor. Premier Lig'de, La Liga'da, Bundesliga'da oluyor, Türkiye'de de oluyor" diye konuştu.Mehmet Büyükekşi, hakemlerle ilgili devre arasında talimat değişikliği yapacaklarını vurgulayarak, "Hakemlerimizle ilgili maç öncesi ya da maç sonunda olumlu ya da olumsuz konuşan başkan, teknik direktör ya da futbolcu olursa onlara ceza uygulaması getiriyoruz. Bu hangi ligde olursa olsun. Artık bu kültürü değiştirmemiz lazım. Örneğimiz Premier Lig. Oyun hakem üzerinden değil, taktik üzerinden, futbol üzerinden değerlendirilsin. Yıllardır böyle yaptık hiçbir faydası olmadı" ifadelerini kullandı.Bu sezon VAR'ın daha iyi bir şekilde uygulandığını anlatan Büyükekşi, hakem atamalarının da algoritmayla yapıldığını belirterek, "Süper Lig kulüplerimizle konuştuk. Ayın 21'inde gelecekler, MHK onların gözleri önünde hakem atamaları yapacak" dedi.'Hem çipli top hem de yarı otomatik ofsayt sistemi için araştırmaları sürdüreceğiz'Mehmet Büyükekşi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan yeniliklere değinerek, şunları kaydetti:Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan maçtaki olaylara sebep olanların gereken cezaları almaları gerektiğini dile getiren Büyükekşi, "İşaret fişeği oradaki cankurtaranlar tarafından stadyuma sokulmuş. Bundan sonra itfaiye ve cankurtaran araçları da aranacak. Bu durum inşallah diğer kulüplere de ders olur. Bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz diye umut ediyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221129/tff-baskani-buyukeksi-goztepe-altay-macindaki-olaylar-futbol-tarihimize-kara-bir-leke-birakiyor-1063964435.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, hakem, ofsayt, sistem, süper lig, spor toto süper lig