https://sputniknews.com.tr/20221129/tff-baskani-buyukeksi-goztepe-altay-macindaki-olaylar-futbol-tarihimize-kara-bir-leke-birakiyor-1063964435.html
TFF Başkanı Büyükekşi: Göztepe-Altay maçındaki olaylar futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor
TFF Başkanı Büyükekşi: Göztepe-Altay maçındaki olaylar futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor
TFF Başkanı Büyükekşi, Göztepe-Altay derbisiyle ilgili “Benzer olayların bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa o kararları alacağız. Bu olay futbol... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T13:50+0300
2022-11-29T13:50+0300
2022-11-29T13:55+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi
göztepe
altay
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063964086_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a69d7e4f9a63efb217761efa6218c968.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, pazar günü çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisinde, deplasman tribününden atılan fişekle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen ve Talat Papatya’nın yanı sıra Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da yer aldı.'Finale davet ettim kendisini'Büyükekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çakır’ı beklediğinden çok daha iyi gördüğünü söyledi. Yaralı taraftarın moralinin de yerinde olduğunu aktaran Büyükekşi, “Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Papatya, iyileşir iyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Ben de biliyorsunuz haziran ayında İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali var. Finale davet ettim kendisini. O da ‘İnşallah’ dedi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu spor taraftarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar onla birlikte olacağız. Moral, motivasyonu gayet iyi” dedi.Büyükekşi, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221128/tff-baskani-buyukeksi-goztepe-altay-derbisinde-cikan-olaylari-yerinde-inceleyecek-1063928351.html
göztepe
altay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063964086_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_479dc69d7af97d06e41bf0ede0819fbe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, göztepe, altay
türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, göztepe, altay
TFF Başkanı Büyükekşi: Göztepe-Altay maçındaki olaylar futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor
13:50 29.11.2022 (güncellendi: 13:55 29.11.2022) Abone ol
TFF Başkanı Büyükekşi, Göztepe-Altay derbisiyle ilgili “Benzer olayların bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa o kararları alacağız. Bu olay futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, pazar günü çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisinde, deplasman tribününden atılan fişekle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen ve Talat Papatya’nın yanı sıra Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan da yer aldı.
'Finale davet ettim kendisini'
Büyükekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çakır’ı beklediğinden çok daha iyi gördüğünü söyledi. Yaralı taraftarın moralinin de yerinde olduğunu aktaran Büyükekşi, “Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı, onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Papatya, iyileşir iyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Ben de biliyorsunuz haziran ayında İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali var. Finale davet ettim kendisini. O da ‘İnşallah’ dedi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu spor taraftarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar onla birlikte olacağız. Moral, motivasyonu gayet iyi” dedi.
Büyükekşi, şöyle devam etti:
"Edindiğimiz raporları, tüm ayrıntılarıyla değerlendirdikten sonra gereken kararları alacağız. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa o kararları alacağız. Taraftarları, başkanları, futbolcuları Fair-Play'e davet ediyorum. Futbol bir savaş değil. Taraftarların da maçtan sonra sarılmasını istiyoruz. Her zaman hatırlattığımız gibi futbol kardeşliktir. Adrenalin olmazsa olmaz ama önemli olan dostluk. Biz her zaman bu taraftan yanayız. Son yaşanan olay futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor. Bu nedenle buna sebep olanlara dur demeliyiz.”