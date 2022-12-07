https://sputniknews.com.tr/20221207/sutculerde-gribal-enfeksiyon-nedeniyle-bir-okulda-egitime-5-gun-ara-verildi-1064278983.html
Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi
Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T03:12+0300
2022-12-07T03:12+0300
2022-12-07T03:12+0300
türkiye
isparta
okul
grip
eğitim
ara
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Isparta Sütçüler'de bir okulda gribal enfeksiyon vakaları hızla artışa geçti. Bunun üzerine kaymakamlık kararıyla okulda eğitime ara verilmesi kararı alındı.Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.
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isparta, okul, grip, eğitim, ara
isparta, okul, grip, eğitim, ara
Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.
Isparta Sütçüler'de bir okulda gribal enfeksiyon vakaları hızla artışa geçti. Bunun üzerine kaymakamlık kararıyla okulda eğitime ara verilmesi kararı alındı.
Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.