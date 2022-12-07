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Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi
Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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okul
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ara
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Isparta Sütçüler'de bir okulda gribal enfeksiyon vakaları hızla artışa geçti. Bunun üzerine kaymakamlık kararıyla okulda eğitime ara verilmesi kararı alındı.Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.
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isparta, okul, grip, eğitim, ara
isparta, okul, grip, eğitim, ara

Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi

03:12 07.12.2022
© AAIsparta'nın Sütçüler ilçesinde gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.
Isparta Sütçüler'de bir okulda gribal enfeksiyon vakaları hızla artışa geçti. Bunun üzerine kaymakamlık kararıyla okulda eğitime ara verilmesi kararı alındı.
Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.
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