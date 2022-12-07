https://sputniknews.com.tr/20221207/sutculerde-gribal-enfeksiyon-nedeniyle-bir-okulda-egitime-5-gun-ara-verildi-1064278983.html

Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi

Sütçüler’de gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T03:12+0300

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türkiye

isparta

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grip

eğitim

ara

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Isparta Sütçüler'de bir okulda gribal enfeksiyon vakaları hızla artışa geçti. Bunun üzerine kaymakamlık kararıyla okulda eğitime ara verilmesi kararı alındı.Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

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