https://sputniknews.com.tr/20221204/doc-dr-dogan-maskeyle-gezdigimiz-icin-kovid-disindaki-solunum-yollari-virusleri-unutuldu-1064139729.html

Doç. Dr. Doğan: Maskeyle gezdiğimiz için Kovid dışındaki solunum yolları virüsleri unutuldu

Doç. Dr. Doğan: Maskeyle gezdiğimiz için Kovid dışındaki solunum yolları virüsleri unutuldu

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, gribal enfeksiyon hastalıklarında yayılma olduğunu... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T14:06+0300

2022-12-04T14:06+0300

2022-12-04T14:06+0300

koronavirüs

türkiye

maske

solunum yolu rahatsızlıkları

virüs

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Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, son dönemlerde gribal enfeksiyon hastalıklarında bir yayılma olduğunu belirtti. Koronavirüs salgının azalmasıyla tedbirlerin ortadan kalktığına dikkati çeken Doğan, "2 yıl bir maske ile gezmekteyiz. Maskeyle gezdiğimiz için Kovid dışındaki solunum yolları virüsleri unutuldu. Grip, nezle, unutuldu. Kullandığımız maske bizim koronavirüsü yanında diğer viral enfeksiyonlara karşı da korunmamızı sağladı. Fakat artık tedbirler rafa kalktı. Ne yapıyoruz? Hepimiz çok rahat bir şekilde birbirimizle temas halindeyiz. Bu da diğer viral enfeksiyonların yayılmasına neden oldu. Bunun dışında bir de dönemini mevsimin getirmiş olduğu normal solunum yollarını enfeksiyonlarında bir artış var. Bunun yansıması olduğunu düşünüyoruz" dedi.Gribal enfeksiyon semptomunda çocuk sayısının fazla olduğunun altını çizen Doğan, şunları kaydetti:‘Var olan koronavirüs enfeksiyonu da daha hafif seyrediyor’Doğan, günlük koronavirüs sayısından düşüş yaşandığını da belirterek, "Koronavirüs günlük sayımız bizim ortalama 10 ile 30 arasında yani koronavirüs konusunda bir artış yok. Var olan koronavirüs enfeksiyonu da daha hafif seyrediyor. Fakat ileri yaşta özellikle 60 yaş üzerinde zaman zaman yatırdığımız hastalarda olabilmekte. İleri yaştaki ve eşlik eden hastalığı olan hastalarımızın daha duyarları ve dikkatli olmasını öneriyoruz" diye konuştu.

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türkiye, maske, solunum yolu rahatsızlıkları, virüs