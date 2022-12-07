https://sputniknews.com.tr/20221207/sirbistan-lideri-vucic-tiranda-yaptigimiz-gorusmelerden-cok-memnunum-1064277250.html

Sırbistan lideri Vucic: Tiran'da yaptığımız görüşmelerden çok memnunum

Sırbistan lideri Vucic: Tiran'da yaptığımız görüşmelerden çok memnunum

Sırbistan lideri Aleksandr Vucic, AB-Batı Balkan Zirvesi kapsamında bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki 'açık ve dürüst' görüşmelerden memnun olduğunu... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T01:38+0300

2022-12-07T01:38+0300

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gerilim

tiran

görüşme

ab

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Tiran'da düzenlenen AB-Batı Balkan Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.Zirveye katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vucic, "Batı Balkanlar ve AB arasındaki ilişkiler hususunda bugün Tiran'da yaptığımız 'açık ve dürüst' görüşmelerden çok memnunum. Enerji sektöründe Sırbistan'a yıl sonuna kadar yapılacak 165 milyon avroluk destek ve stratejik meseleler üzerine konuştuk" ifadesini kullandı.'Uzlaşmaya hazırız ve konuşmaya devam edeceğiz'Belgrad-Priştine ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulunan Vucic, ülkesinin Priştine ile müzakerelere devam etmek için çaba harcayacağını vurguladı.Vucic, "Biz netiz. Kırmızı çizgilerimizin ne olduğunu, neleri kabul etmeyeceğimizi söyledik. Konuşmak istiyoruz, uzlaşmaya hazırız ve konuşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Kosova'nın kuzeyinde bugün yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu belirten Vucic, şunları kaydetti:Kosova'nın kuzeyindeki patlamalarKosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçimler öncesi, kuzeydeki şehirlerde patlama ve siren sesleri duyulduğu bildirilmişti.Yerel medyaya göre, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle Sırpların yerel kurumlardan çekilmelerinin ardından erken yerel seçimle ilgili çalışmaların başladığı kuzeydeki belediyelerde patlama ve siren sesleri duyulmuştu.Zveçan'da siren sesleri duyulduğu, Mitrovica kentinin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan İber köprüsünde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonu'na (EULEX) bağlı güçlerin mevcudiyetini artırdığı bildirilmişti.Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) görevlilerinin, Kosova polisi eşliğinde kuzeydeki ofislerine gittiği ancak buraya girişlerinin mümkün olmadığı ifade edilmişti.Kosova-Sırbistan gerginliğiKosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda 'Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi' ve 'Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi' ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.Kosova tarafı, son olarak 'yasa dışı' olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.Taraflar, AB arabuluculuğunda 23 Kasım'da gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek üzere anlaşmaya varmıştı.Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221206/sirbistan-lideri-vucic-masada-olmak-her-zaman-daha-iyidir-yoksa-menude-olursunuz-1064252501.html

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