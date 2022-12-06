https://sputniknews.com.tr/20221206/sirbistan-lideri-vucic-masada-olmak-her-zaman-daha-iyidir-yoksa-menude-olursunuz-1064252501.html

Sırbistan lideri Vucic: Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz

Sırbistan lideri Vucic: Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Arnavutluk'taki AB- Batı Balkanlar Zirvesine ülke olarak ne düşündüklerini söylemek için katıldığını ifade ederek, "Masada olmak... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T15:49+0300

2022-12-06T15:49+0300

2022-12-06T15:50+0300

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sırbistan

balkan

aleksandr vucic

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tiran'daki zirveye katılıp katılmama noktasında ikilem yaşadığına işaret eden Vucic, görev arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde bugün Tiran'da olduğunu söyledi. Vucic, Sırbistan'ın AB üyelik yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Tiran'a AB ve bölge liderlerinin görüşlerini almak ama aynı zamanda Sırbistan'ın ne düşündüğünü söylemek için geldim. Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz" diye konuştu. Avusturyalı bir gazetecinin "Ruya'ya yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu üzerine Vucic, "Sırbistan bağımsız bir ülke. Yaptırım söz konusu olunca AB'nin bizden beklediği şeylerin farkındayız. Ancak 1999'da Sırbistan'ın da toprak bütünlüğüne saldırıldı" değerlendirmesinde bulundu.

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sırbistan, balkan, aleksandr vucic