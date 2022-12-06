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https://sputniknews.com.tr/20221206/sirbistan-lideri-vucic-masada-olmak-her-zaman-daha-iyidir-yoksa-menude-olursunuz-1064252501.html
Sırbistan lideri Vucic: Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz
Sırbistan lideri Vucic: Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Arnavutluk'taki AB- Batı Balkanlar Zirvesine ülke olarak ne düşündüklerini söylemek için katıldığını ifade ederek, "Masada olmak... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T15:49+0300
2022-12-06T15:50+0300
dünya
sırbistan
balkan
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tiran'daki zirveye katılıp katılmama noktasında ikilem yaşadığına işaret eden Vucic, görev arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde bugün Tiran'da olduğunu söyledi. Vucic, Sırbistan'ın AB üyelik yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Tiran'a AB ve bölge liderlerinin görüşlerini almak ama aynı zamanda Sırbistan'ın ne düşündüğünü söylemek için geldim. Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz" diye konuştu. Avusturyalı bir gazetecinin "Ruya'ya yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu üzerine Vucic, "Sırbistan bağımsız bir ülke. Yaptırım söz konusu olunca AB'nin bizden beklediği şeylerin farkındayız. Ancak 1999'da Sırbistan'ın da toprak bütünlüğüne saldırıldı" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221206/orban-abnin-yaptirim-politikasinin-degismesi-gerek-1064251641.html
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sırbistan, balkan, aleksandr vucic
sırbistan, balkan, aleksandr vucic

Sırbistan lideri Vucic: Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz

15:49 06.12.2022 (güncellendi: 15:50 06.12.2022)
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKAleksandar Vucic
Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Arnavutluk'taki AB- Batı Balkanlar Zirvesine ülke olarak ne düşündüklerini söylemek için katıldığını ifade ederek, "Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz" dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tiran'daki zirveye katılıp katılmama noktasında ikilem yaşadığına işaret eden Vucic, görev arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde bugün Tiran'da olduğunu söyledi.
Vucic, Sırbistan'ın AB üyelik yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Tiran'a AB ve bölge liderlerinin görüşlerini almak ama aynı zamanda Sırbistan'ın ne düşündüğünü söylemek için geldim. Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz" diye konuştu.
Avusturyalı bir gazetecinin "Ruya'ya yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu üzerine Vucic, "Sırbistan bağımsız bir ülke. Yaptırım söz konusu olunca AB'nin bizden beklediği şeylerin farkındayız. Ancak 1999'da Sırbistan'ın da toprak bütünlüğüne saldırıldı" değerlendirmesinde bulundu.
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