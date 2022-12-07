https://sputniknews.com.tr/20221207/pitbullu-saldirida-bir-kisinin-olumune-neden-olan-polis-tutuklandi-1064315805.html

'Pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polis tutuklandı

'Pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polis tutuklandı

Fatih'te görev yerine gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu öne... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T22:14+0300

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türkiye

fatih

saldırı

tutuklama

fatih

istanbul

pitbull

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Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, olay yerindeki polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. tartışmaya başlamıştı ve tartışmanın büyümesiyle şahıslardan H.G.'nin, polis memuruna yumruk attığı öne sürülmüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak amacıyla birkaç el ateş etmiş ve kurşunlardan biri H.G.'ye isabet etmişti.'Kasten öldürme' suçundan tutuklandıH.G.'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Şüpheli polis memuru, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20221206/fatihte-yumruklu-saldiriya-ugrayan-polis-silahla-karsilik-verdi-1-olu-1064269429.html

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