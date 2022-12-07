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'Pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polis tutuklandı
'Pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polis tutuklandı
Fatih'te görev yerine gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu öne... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T22:14+0300
2022-12-07T22:14+0300
türkiye
fatih
saldırı
tutuklama
fatih
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pitbull
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Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, olay yerindeki polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. tartışmaya başlamıştı ve tartışmanın büyümesiyle şahıslardan H.G.'nin, polis memuruna yumruk attığı öne sürülmüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak amacıyla birkaç el ateş etmiş ve kurşunlardan biri H.G.'ye isabet etmişti.'Kasten öldürme' suçundan tutuklandıH.G.'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.Şüpheli polis memuru, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221206/fatihte-yumruklu-saldiriya-ugrayan-polis-silahla-karsilik-verdi-1-olu-1064269429.html
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fatih, saldırı, tutuklama, fatih, istanbul, pitbull
fatih, saldırı, tutuklama, fatih, istanbul, pitbull

'Pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polis tutuklandı

22:14 07.12.2022
© İHAFatih'te görev yerine gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.
Fatih'te görev yerine gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© İHA
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Fatih'te görev yerine gittiği sırada 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen polis memuru tutuklandı.
Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, olay yerindeki polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. tartışmaya başlamıştı ve tartışmanın büyümesiyle şahıslardan H.G.'nin, polis memuruna yumruk attığı öne sürülmüştü.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak amacıyla birkaç el ateş etmiş ve kurşunlardan biri H.G.'ye isabet etmişti.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı

H.G.'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Şüpheli polis memuru, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih’te, görev yaptığı birime giden polis memuru ile sahilde pitbull cinsi köpeği gezdiren 3 kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis, kendisine yumruk atan kişiyi silahıyla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
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Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş açtı: 1 ölü
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