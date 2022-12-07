https://sputniknews.com.tr/20221207/okul-servis-minibusu-devrildi-11-ogrenci-yarali-1064286129.html
Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
Van'da devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirdi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T13:28+0300
2022-12-07T13:28+0300
2022-12-07T13:28+0300
türkiye
van
kaza
minibüs
okul servis minibüsü
trafik kazası
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Van'ın Gevaş ilçesinde devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı.Kaza, Van-Tatvan kara yolu Gevaş yol ayrımında meydana geldi. Öğrenci taşıyan minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 11 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 öğrenci ayakta tedavi edildi. Diğer 2'si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221120/iett-otobusu-ile-servis-minibusu-carpisti-7-yarali-1063653706.html
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van, kaza, minibüs, okul servis minibüsü, trafik kazası
van, kaza, minibüs, okul servis minibüsü, trafik kazası
Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı
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Van'da devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirdi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Van'ın Gevaş ilçesinde devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı.
Kaza, Van-Tatvan kara yolu Gevaş yol ayrımında meydana geldi. Öğrenci taşıyan minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 11 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 öğrenci ayakta tedavi edildi. Diğer 2'si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.