https://sputniknews.com.tr/20221207/okul-servis-minibusu-devrildi-11-ogrenci-yarali-1064286129.html

Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

Okul servis minibüsü devrildi: 11 öğrenci yaralı

Van'da devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirdi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T13:28+0300

2022-12-07T13:28+0300

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türkiye

van

kaza

minibüs

okul servis minibüsü

trafik kazası

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Van'ın Gevaş ilçesinde devrilen okul servis minibüsündeki 11 öğrenci yaralandı.Kaza, Van-Tatvan kara yolu Gevaş yol ayrımında meydana geldi. Öğrenci taşıyan minibüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 11 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 öğrenci ayakta tedavi edildi. Diğer 2'si Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221120/iett-otobusu-ile-servis-minibusu-carpisti-7-yarali-1063653706.html

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