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İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
Ümraniye TEM Otoyolu'nda düğünden dönen servis minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T15:27+0300
2022-11-20T15:27+0300
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trafik kazası
iett
servis
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Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlık kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre, Esenler'deki düğünden Bartın'a dönen servis minibüsü şoförü M.A, çamlık kavşağını kaçırmamak için ani şekilde direksiyonu kırdı.O sırada kavşağa giren İETT otobüsü şoförü Y.A, minibüse arkadan çarparak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan İETT otobüsündeki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Servis minibüsündeki yolculardan Yılmaz Baldıran, "Aracımız seyir halindeydi her şey bir anda oldu. Nasıl oldu farkına varamadık. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma durumu söz konusu değil. Hafif yaralılar var onları da hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu.
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istanbul, trafik kazası, iett, servis, minibüs
istanbul, trafik kazası, iett, servis, minibüs

İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

15:27 20.11.2022
© AAİETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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Ümraniye TEM Otoyolu'nda düğünden dönen servis minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikameti Çamlık kavşağında meydana gelen kazada iddiaya göre, Esenler'deki düğünden Bartın'a dönen servis minibüsü şoförü M.A, çamlık kavşağını kaçırmamak için ani şekilde direksiyonu kırdı.
O sırada kavşağa giren İETT otobüsü şoförü Y.A, minibüse arkadan çarparak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan İETT otobüsündeki yolcular ise başka bir otobüse aktarıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Servis minibüsündeki yolculardan Yılmaz Baldıran, "Aracımız seyir halindeydi her şey bir anda oldu. Nasıl oldu farkına varamadık. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma durumu söz konusu değil. Hafif yaralılar var onları da hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu.
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