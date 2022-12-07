https://sputniknews.com.tr/20221207/muharrem-inceden-yeni-ittifak-aciklamasi-dort-parti-gorusuyoruz-1064304326.html
Muharrem İnce'den yeni ittifak açıklaması: Dört parti görüşüyoruz
Muharrem İnce'den yeni ittifak açıklaması: Dört parti görüşüyoruz
Muharrem İnce, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'nin görüşmeleri sürdürdüğünü, bütün konularda anlaştıklarında ittifakı... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T16:01+0300
2022-12-07T16:01+0300
2022-12-07T16:09+0300
fatih portakal
muharrem ince
politika
ittifak
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile temel konularda anlaştıklarını belirterek, "Netameli konuları tartışıyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız" diye konuştu.Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan Muharrem İnce, dört partiden oluşması beklenen ittifakın Anıtkabir’de yapacağı ortak açıklamayla ilgili konuştu.İnce, "Temel konularda anlaştığımızı söyleyebilirim. Dört parti konuşuyoruz. Her konuda mutabık değiliz ama anlaştığımız konuları alt alta yazıyor, netameli konuları tartışıyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız" dedi.Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi’nin ortak hareket etme kararı aldığı iddia edilmiş; Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Açıklamamızı Anıtkabir'de yapacağız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221203/muharrem-inceden-zafer-partisi-ile-ittifak-aciklamasi-gorusuyoruz-henuz-netlesmis-bir-sey-yok-1064131149.html
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fatih portakal, muharrem ince, ittifak
fatih portakal, muharrem ince, ittifak
Muharrem İnce'den yeni ittifak açıklaması: Dört parti görüşüyoruz
16:01 07.12.2022 (güncellendi: 16:09 07.12.2022) Abone ol
Muharrem İnce, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'nin görüşmeleri sürdürdüğünü, bütün konularda anlaştıklarında ittifakı açıklayacaklarını söyledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile temel konularda anlaştıklarını belirterek, "Netameli konuları tartışıyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız" diye konuştu.
Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan Muharrem İnce, dört partiden oluşması beklenen ittifakın Anıtkabir’de yapacağı ortak açıklamayla ilgili konuştu.
İnce, "Temel konularda anlaştığımızı söyleyebilirim. Dört parti konuşuyoruz. Her konuda mutabık değiliz ama anlaştığımız konuları alt alta yazıyor, netameli konuları tartışıyoruz. Bütün konularda anlaşırsak milletin önüne çıkıp bunları açıklayacağız" dedi.
Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi’nin ortak hareket etme kararı aldığı iddia edilmiş; Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Açıklamamızı Anıtkabir'de yapacağız" demişti.