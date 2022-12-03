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https://sputniknews.com.tr/20221203/muharrem-inceden-zafer-partisi-ile-ittifak-aciklamasi-gorusuyoruz-henuz-netlesmis-bir-sey-yok-1064131149.html
Muharrem İnce’den Zafer Partisi ile ittifak açıklaması: Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok
Muharrem İnce’den Zafer Partisi ile ittifak açıklaması: Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi ile ittifaka ilişkin soruya "Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok. Memleket meseleleri üzerine... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T22:43+0300
2022-12-03T22:43+0300
türkiye
muharrem ince
memleket partisi
zafer partisi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifak yapma konusunda Zafer Partisi ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.İnce, Çanakkale kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.Basın mensuplarına gündemi değerlendiren İnce, "altılı masa"yı eleştirerek, "Komite kuracaklarmış, bu komite cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya cumhurbaşkanı seçilen adam yüzde 50+1 ile seçilecek. Sen yüzde 1-2 oy alan bir partisin, seni mi dinleyecek?" dedi."Altılı masa" tarafından yapılan açıklamaların iktidarın işine geldiğini belirten İnce, "Yani cumhurbaşkanı bir yere birini atayacak, Merkez Bankası Başkanı atayacak. 'Haydi Kılıçdaroğlu'na sorayım, haydi yetmedi Meral Akşener'e sorayım, Temel Bey'e sorayım, Ahmet Davutoğlu'na sorayım. Ali Babacan'a sorayım.' Böyle mi olacak yani? Bu altılı masa bu iktidar kadar kötülük yapmaktadır Türkiye'ye" diye konuştu.İnce, daha sonra Belediye Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde üniversiteli gençlerle buluşma toplantısına katıldı.Bir öğrencinin, "Zafer Partisiyle, Ümit Özdağ ile ittifak kurmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan İnce, "Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok. Memleket meseleleri üzerine kafa yoruyoruz. Kurarsak nasıl olur, tartışıyoruz. Daha geçen hafta görüştük" ifadelerini kullandı."Altılı masa"nın çözüm olamayacağını, ortakların en temel konularda anlaşamadıklarını öne süren İnce, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221203/muharrem-ince-bu-altili-masa-tayyip-erdogan-hayranidir-1064126453.html
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muharrem ince, memleket partisi, zafer partisi
muharrem ince, memleket partisi, zafer partisi

Muharrem İnce’den Zafer Partisi ile ittifak açıklaması: Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok

22:43 03.12.2022
© İHA / EMRE AKARCA-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© İHA / EMRE AKARCA-
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi ile ittifaka ilişkin soruya "Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok. Memleket meseleleri üzerine kafa yoruyoruz. Kurarsak nasıl olur, tartışıyoruz. Daha geçen hafta görüştük" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifak yapma konusunda Zafer Partisi ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.
İnce, Çanakkale kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.
Basın mensuplarına gündemi değerlendiren İnce, "altılı masa"yı eleştirerek, "Komite kuracaklarmış, bu komite cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya cumhurbaşkanı seçilen adam yüzde 50+1 ile seçilecek. Sen yüzde 1-2 oy alan bir partisin, seni mi dinleyecek?" dedi.
"Altılı masa" tarafından yapılan açıklamaların iktidarın işine geldiğini belirten İnce, "Yani cumhurbaşkanı bir yere birini atayacak, Merkez Bankası Başkanı atayacak. 'Haydi Kılıçdaroğlu'na sorayım, haydi yetmedi Meral Akşener'e sorayım, Temel Bey'e sorayım, Ahmet Davutoğlu'na sorayım. Ali Babacan'a sorayım.' Böyle mi olacak yani? Bu altılı masa bu iktidar kadar kötülük yapmaktadır Türkiye'ye" diye konuştu.
İnce, daha sonra Belediye Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde üniversiteli gençlerle buluşma toplantısına katıldı.
Bir öğrencinin, "Zafer Partisiyle, Ümit Özdağ ile ittifak kurmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan İnce, "Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok. Memleket meseleleri üzerine kafa yoruyoruz. Kurarsak nasıl olur, tartışıyoruz. Daha geçen hafta görüştük" ifadelerini kullandı.
"Altılı masa"nın çözüm olamayacağını, ortakların en temel konularda anlaşamadıklarını öne süren İnce, şunları kaydetti:
"Zaten dağılırlar, yakında göreceksiniz. Birbirlerine ayar veriyorlar. Grup başkanvekillerine diyorlar ki: 'Sen çık bakayım şuna bir laf çak.' Öbürü de diyor ki genel başkan yardımcısına: 'Haydi bir de sen çak.' Dış kulvardan saldırılar var. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar, kamulaştırmada anlaşamamışlar, Ergenekon, Balyoz davalarında anlaşamamışlar, Libya tezkeresinde anlaşamamışlar. Nerede anlaşacak bunlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
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Muharrem İnce: Bu altılı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır
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