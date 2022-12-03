https://sputniknews.com.tr/20221203/muharrem-ince-bu-altili-masa-tayyip-erdogan-hayranidir-1064126453.html

Muharrem İnce: Bu altılı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır

Muharrem İnce: Bu altılı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Resmen Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Son kez söylüyorum, aziz milletimiz bunu bilmeli. Bu altılı masa Tayyip... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

muharrem ince

6'lı masa

recep tayyip erdoğan

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Keşan programına oto galericiler sitesi ziyaretiyle başlayan İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, altılı masayı eleştirdi.İktidarın karşısında yanlış şeyler söyleyen bir muhalefetin bulunduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:Altılı masaya "partili cumhurbaşkanına karşısınız da parti genel başkanından talimat alan cumhurbaşkanına karşı değil misiniz?" sorusunu yönelten İnce, şöyle devam etti:İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren İnce, 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü hatırlatarak, "TBMM'nin en önemli görevi hatta birinci görevi bütçe yapmaktır. Bu milletin vergilerini doğru kullanmaktır" diye konuştu.İnce, daha sonra Keşan Ticaret Borsasını ziyaret etti. Borsa Başkanı Necmi Kaymaz'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan İnce, partisinin tarım politikasını anlattı.Buradan Keşan Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek Oda Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen İnce, pazar yeri ve çarşı ziyaretinde de bulundu.

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muharrem ince, 6'lı masa, recep tayyip erdoğan