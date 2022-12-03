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https://sputniknews.com.tr/20221203/muharrem-ince-bu-altili-masa-tayyip-erdogan-hayranidir-1064126453.html
Muharrem İnce: Bu altılı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır
Muharrem İnce: Bu altılı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Resmen Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Son kez söylüyorum, aziz milletimiz bunu bilmeli. Bu altılı masa Tayyip... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T20:37+0300
2022-12-03T20:37+0300
türkiye
muharrem ince
6'lı masa
recep tayyip erdoğan
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Keşan programına oto galericiler sitesi ziyaretiyle başlayan İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, altılı masayı eleştirdi.İktidarın karşısında yanlış şeyler söyleyen bir muhalefetin bulunduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:Altılı masaya "partili cumhurbaşkanına karşısınız da parti genel başkanından talimat alan cumhurbaşkanına karşı değil misiniz?" sorusunu yönelten İnce, şöyle devam etti:İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren İnce, 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü hatırlatarak, "TBMM'nin en önemli görevi hatta birinci görevi bütçe yapmaktır. Bu milletin vergilerini doğru kullanmaktır" diye konuştu.İnce, daha sonra Keşan Ticaret Borsasını ziyaret etti. Borsa Başkanı Necmi Kaymaz'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan İnce, partisinin tarım politikasını anlattı.Buradan Keşan Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek Oda Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen İnce, pazar yeri ve çarşı ziyaretinde de bulundu.
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muharrem ince, 6'lı masa, recep tayyip erdoğan
muharrem ince, 6'lı masa, recep tayyip erdoğan

Muharrem İnce: Bu altılı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır

20:37 03.12.2022
© İHAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© İHA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Resmen Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Son kez söylüyorum, aziz milletimiz bunu bilmeli. Bu altılı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır. Yaptıkları bütün işler Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmekten ibarettir. dedi.
Keşan programına oto galericiler sitesi ziyaretiyle başlayan İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, altılı masayı eleştirdi.
İktidarın karşısında yanlış şeyler söyleyen bir muhalefetin bulunduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:
"Altılı masanın bir üyesi Temel Karamollaoğlu, 'Biz eşgüdüm kurulu kuracağız.' diyor. Cumhurbaşkanı o eşgüdüm kurulundan talimat alacakmış. Yani 6 genel başkan bir araya gelecek, bir cumhurbaşkanı seçecek. Cumhurbaşkanı 50+1 ile seçiliyor. 50+1 alan cumhurbaşkanı yüzde 1-2 alacak Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak böyle bir saçmalık olur mu? Cumhurbaşkanı sizin emir eriniz mi? Sizin yaveriniz mi? Siz kendinize yaver mi seçiyorsunuz? Böyle bir cumhurbaşkanı olmaz."
Altılı masaya "partili cumhurbaşkanına karşısınız da parti genel başkanından talimat alan cumhurbaşkanına karşı değil misiniz?" sorusunu yönelten İnce, şöyle devam etti:
"Resmen Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Son kez söylüyorum, aziz milletimiz bunu bilmeli. Bu altılı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır. Yaptıkları bütün işler Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmekten ibarettir. Karşıymış gibi görünüyorlar, bunlara çocuk inanmaz. Altılı masa bir araya gelecek, talimat verecekler cumhurbaşkanına, o seçim kazanacak, Türkiye'yi yönetecekler. Böyle ülke mi yönetilir. Bu 'Bizi ciddiye almayın, bizi seçmeyin, Tayyip Erdoğan'la devam edin.' demektir."
İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren İnce, 2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü hatırlatarak, "TBMM'nin en önemli görevi hatta birinci görevi bütçe yapmaktır. Bu milletin vergilerini doğru kullanmaktır" diye konuştu.
İnce, daha sonra Keşan Ticaret Borsasını ziyaret etti. Borsa Başkanı Necmi Kaymaz'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan İnce, partisinin tarım politikasını anlattı.
Buradan Keşan Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek Oda Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen İnce, pazar yeri ve çarşı ziyaretinde de bulundu.
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