https://sputniknews.com.tr/20221207/kerkukte-iside-yonelik-operasyon-baslatildi-1064317149.html

Kerkük'te IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı

Kerkük'te IŞİD'e yönelik operasyon başlatıldı

Irak güvenlik güçleri, Kerkük kentinin güneyinde varlığı tespit edilen IŞİD mensuplarına yönelik operasyon başlattı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T22:48+0300

2022-12-07T22:48+0300

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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine IŞİD'e karşı başlatılan operasyona dair açıklama yaptı.Operasyonun Havice ilçesinin Küçük Yorgun, Büyük Yorgun, Hamidiye ve Maliha köylerinin yanı sıra Hasa, El-Cenabi ve El-Yorgun vadileri yakınlarında düzenlendiğini belirten Nuri, Irak hava kuvvetlerinin destek verdiği operasyonda Haşdi Şabi'nin de yer aldığını kaydetti.IŞİD, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221130/isid-lideri-ebu-hasan-el-hasimi-el-kureysi-olduruldu-1064017114.html

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kerkük, işid, operasyon, terör, terör örgütü, islami terör