https://sputniknews.com.tr/20221130/isid-lideri-ebu-hasan-el-hasimi-el-kureysi-olduruldu-1064017114.html
IŞİD lideri Ebu Hasan el Haşimi el Kureyşi öldürüldü
IŞİD lideri Ebu Hasan el Haşimi el Kureyşi öldürüldü
IŞİD'in sözcüsü, lideri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü bildirdi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T18:57+0300
2022-11-30T18:57+0300
2022-11-30T19:16+0300
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IŞİD sözcüsü yaptığı açıklamada, Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölüm tarihi ve koşulları hakkında bilgi vermeden, "Allahın düşmanlarıyla savaşırken öldü" ifadesini kullandı.Sözcü yayınladığı sesli mesajda, 'Müslümanların yeni halifesi' olarak tanımladığı 'liderlik' vasfına Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi'nin atandığını duyurdu.
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işid, halifelik
IŞİD lideri Ebu Hasan el Haşimi el Kureyşi öldürüldü
18:57 30.11.2022 (güncellendi: 19:16 30.11.2022) Abone ol
IŞİD'in sözcüsü, lideri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü bildirdi.
IŞİD sözcüsü yaptığı açıklamada, Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölüm tarihi ve koşulları hakkında bilgi vermeden, "Allahın düşmanlarıyla savaşırken öldü" ifadesini kullandı.
Sözcü yayınladığı sesli mesajda, 'Müslümanların yeni halifesi' olarak tanımladığı 'liderlik' vasfına Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi'nin atandığını duyurdu.