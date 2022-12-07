https://sputniknews.com.tr/20221207/kazadan-kurtuldu-yuvarlanan-kayanin-altinda-kaldi-1064283019.html

Kazadan kurtuldu, yuvarlanan kayanın altında kaldı

Kazadan kurtuldu, yuvarlanan kayanın altında kaldı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hafif yaralı olarak araçtan çıktı ancak kazanın etkisi ile yuvarlanan kayanın altında kalarak... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T09:41+0300

2022-12-07T09:41+0300

2022-12-07T09:41+0300

yaşam

türkiye

trafik kazası

muğla

dalaman

kaya

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Dalaman’dan ilçeye bağlı Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkiine giden Furkan Kalyoncu yönetimindeki araç, kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı.Araçta tek başına bulunan 25 yaşındaki Furkan Kalyoncu'nun bu kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi ve kazanın ardından kendi çabası ile araçtan çıktığı belirtildi. Bu sırada kazanın etkisi ile yerinden oynayan kaya, yuvarlanarak Kalyoncu’nun üzerine düştü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma yetkilileri sevk edilirken, kayanın altında kalan Furkan Kalyoncu’nun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kalyoncu'nun cansız bedeninin çıkartılması için bölgeye iş makineleri çağrılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kazada hayatını kaybeden Furkan Kalyoncu’nun aslen Trabzonlu olduğu, bölgeye bir eve bakmak için gittiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/trafik-kazasi-geciren-ibrahim-tatlises-ben-yaptiklarimin-karsiligini-kazadan-cikarak-aldim-1060671466.html

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