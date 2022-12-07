https://sputniknews.com.tr/20221207/kazadan-kurtuldu-yuvarlanan-kayanin-altinda-kaldi-1064283019.html
Kazadan kurtuldu, yuvarlanan kayanın altında kaldı
Kazadan kurtuldu, yuvarlanan kayanın altında kaldı
Muğla’nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hafif yaralı olarak araçtan çıktı ancak kazanın etkisi ile yuvarlanan kayanın altında kalarak... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T09:41+0300
2022-12-07T09:41+0300
2022-12-07T09:41+0300
yaşam
türkiye
trafik kazası
muğla
dalaman
kaya
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Dalaman’dan ilçeye bağlı Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkiine giden Furkan Kalyoncu yönetimindeki araç, kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı.Araçta tek başına bulunan 25 yaşındaki Furkan Kalyoncu'nun bu kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi ve kazanın ardından kendi çabası ile araçtan çıktığı belirtildi. Bu sırada kazanın etkisi ile yerinden oynayan kaya, yuvarlanarak Kalyoncu’nun üzerine düştü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma yetkilileri sevk edilirken, kayanın altında kalan Furkan Kalyoncu’nun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kalyoncu'nun cansız bedeninin çıkartılması için bölgeye iş makineleri çağrılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kazada hayatını kaybeden Furkan Kalyoncu’nun aslen Trabzonlu olduğu, bölgeye bir eve bakmak için gittiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/trafik-kazasi-geciren-ibrahim-tatlises-ben-yaptiklarimin-karsiligini-kazadan-cikarak-aldim-1060671466.html
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türkiye, trafik kazası, muğla, dalaman, kaya
türkiye, trafik kazası, muğla, dalaman, kaya
Kazadan kurtuldu, yuvarlanan kayanın altında kaldı
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hafif yaralı olarak araçtan çıktı ancak kazanın etkisi ile yuvarlanan kayanın altında kalarak hayatını kaybetti.
Dalaman’dan ilçeye bağlı Şerefler Mahallesi Kırcagedre mevkiine giden Furkan Kalyoncu yönetimindeki araç, kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı.
Araçta tek başına bulunan 25 yaşındaki Furkan Kalyoncu'nun bu kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi ve kazanın ardından kendi çabası ile araçtan çıktığı belirtildi. Bu sırada kazanın etkisi ile yerinden oynayan kaya, yuvarlanarak Kalyoncu’nun üzerine düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma yetkilileri sevk edilirken, kayanın altında kalan Furkan Kalyoncu’nun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kalyoncu'nun cansız bedeninin çıkartılması için bölgeye iş makineleri çağrılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada hayatını kaybeden Furkan Kalyoncu’nun aslen Trabzonlu olduğu, bölgeye bir eve bakmak için gittiği öğrenildi.