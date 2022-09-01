https://sputniknews.com.tr/20220901/trafik-kazasi-geciren-ibrahim-tatlises-ben-yaptiklarimin-karsiligini-kazadan-cikarak-aldim-1060671466.html

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım

Bodrum Yalıkavak’ta trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, kazadan 1 hafta sonra yanına gelmek isteyenlere sitem etti. “Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T13:12+0300

2022-09-01T13:12+0300

2022-09-01T13:12+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

şarkıcı

kaza

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Geçen hafta Bodrum'da trafik kazasında yaralanan ve ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu halde sahneye çıkan şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" diyerek sitemkar bir paylaşım yaptı.Ünlü sanatçı geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum ve İzmir'de sahne almıştı.

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ibrahim tatlıses, şarkıcı, kaza