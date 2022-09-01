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https://sputniknews.com.tr/20220901/trafik-kazasi-geciren-ibrahim-tatlises-ben-yaptiklarimin-karsiligini-kazadan-cikarak-aldim-1060671466.html
Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
Bodrum Yalıkavak’ta trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, kazadan 1 hafta sonra yanına gelmek isteyenlere sitem etti. “Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T13:12+0300
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yaşam
ibrahim tatlıses
şarkıcı
kaza
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Geçen hafta Bodrum'da trafik kazasında yaralanan ve ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu halde sahneye çıkan şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" diyerek sitemkar bir paylaşım yaptı.Ünlü sanatçı geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum ve İzmir'de sahne almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/ibrahim-tatlisesin-yaralandigi-kazada-kamyonet-surucusunun-ifadesi-ortaya-cikti-1060427868.html
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ibrahim tatlıses, şarkıcı, kaza
ibrahim tatlıses, şarkıcı, kaza

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım

13:12 01.09.2022
© İHA / MUHAMMET İSA ATAGÖZİbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© İHA / MUHAMMET İSA ATAGÖZ
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Bodrum Yalıkavak’ta trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, kazadan 1 hafta sonra yanına gelmek isteyenlere sitem etti. “Ziyaret günümüz kapanmıştır, adam gününde gerek” diyen Tatlıses, “Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım” dedi.
Geçen hafta Bodrum'da trafik kazasında yaralanan ve ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu halde sahneye çıkan şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" diyerek sitemkar bir paylaşım yaptı.
Ünlü sanatçı geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum ve İzmir'de sahne almıştı.
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26 Ağustos, 13:59
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