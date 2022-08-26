https://sputniknews.com.tr/20220826/ibrahim-tatlisesin-yaralandigi-kazada-kamyonet-surucusunun-ifadesi-ortaya-cikti-1060427868.html

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Sürücü... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T13:59+0300

2022-08-26T13:59+0300

2022-08-26T13:59+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

kaza

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.Kamyonet sürücüsü Gültekin Gülsoy'un, ifadesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi.Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0,10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.Taraflar şikayetçi olmadıDün gerçekleşen kazada İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs, yağmurun kayganlaştırdğı yolda kamyonetle çarpışmış ve iki araç da şarampole yuvarlanmıştı.Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyonet şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralanmıştı.Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev almış, aracın yandığını gören oğlu İdo Tatlıses ise yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.Araç içinde sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in kaza haberini alan şarkıcılar Ebru Yaşar ve Demet Akalın da hastaneye gelerek ziyarette bulundu. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

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ibrahim tatlıses, kaza