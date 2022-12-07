https://sputniknews.com.tr/20221207/fars-haber-ajansina-siber-saldiri-genel-mudur-yardimcisi-gozaltina-alindi-1064280382.html

Fars Haber Ajansı'na siber saldırı: Genel müdür yardımcısı gözaltına alındı

Fars Haber Ajansı'na siber saldırı: Genel müdür yardımcısı gözaltına alındı

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı'na 25 Kasım'da düzenlenen siber saldırıyla ilgili ajansın üst düzey bir... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T04:55+0300

2022-12-07T04:55+0300

2022-12-07T04:55+0300

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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na düzenlenen siber saldırıyla ilgili ajansın üst düzey yöneticisinin gözaltına alındığı belirtildi.İran devlet televizyonunun konuyla ilgili haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansına siber saldırı düzenlenmesi sonrasında 'ajansın haberlerini çarpıtarak, sahte bültenler hazırladığı' söylenen bir çalışanın gözaltına alındığı kaydedildi.Haberde, tutuklanan ajans çalışanının adı açık yazılmazken, yerel medyada, televizyonun haberinde A.T. olarak kodlanan kişinin Ajansın Genel Müdür Yardımcısı Abbas Tevanger olduğu iddia edildi.Öte yandan başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi de Fars Haber Ajansı'nın üst düzey isimlerinden birinin gözaltına alındığını doğruladı ancak söz konusu kişinin kimliğini açıklamadı.'Gizli bültenler ele geçirildi' iddiası Kendilerini 'Black Reward' olarak adlandıran bilgisayar korsanları, 25 Kasım'da Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı'nın internet sitesini hacklediğini ve Ajansın, Devrim Muhafızları'na ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisine gönderdiği gizli bültenleri ele geçirdiğini duyurmuştu.Siber saldırı sonucu ele geçirdiklerini öne sürdükleri belgeleri yayımlayan korsanlar, ayrıca Ajansın 250 terabaytlık verisini de veri tabanından kaldırdıklarını iddia etmişti.Bilgisayar korsanlarının internette yayımladıkları belgelerin birinde, Hamaney'in 'ülkedeki protestoların yakın zamanda sona ermeyeceğini' söylediği bir bülten de yer alıyor.Belgelerin birinde ise 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapan Katarlı yetkililerin organizasyon için bu ülkeye giden İranlı muhaliflere karşı önlemler alacağı taahhüdünde bulunduğu aktarılıyor.Korsanların yayımladığı belgeler, Ajans çalışanlarının listesini de içeriyor.Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili açıklamasında kurumun internet sitesinin 'karmaşık bir siber saldırının' hedefi olduğunu bildirmişti.Açıklamada, bilgisayar korsanlarının 250 terabaytlık verileri kaldırdığı iddiası yalanlandı ancak saldırı sırasında 25 Kasım Cuma gününe ait bilgilerin ve haberlerin silindiği belirtilmişti.

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