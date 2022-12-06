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https://sputniknews.com.tr/20221206/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-medyada-gordukleriniz-gercek-resimle-uyusmuyor-1064267875.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, ABD'nin, İran'ın petrol ve enerji kaynaklarını istediğini, bu yüzden ülkesinde kampanya başlattığını belirterek... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T22:47+0300
2022-12-06T22:48+0300
dünya
iran
bisera turkovic
abd
hüseyin emir abdullahiyan
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.İki bakan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.İran'ın Bosna Hersek'e her zaman için dost ülke olarak yaklaştığını ifade eden Abdullahiyan, "İran, Bosna Hersek'in zor zamanlarında yanında oldu, bundan sonra da desteğini sürdürecek. Bizim tutumumuz Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğü yönündedir" dedi.Abdullahiyan, iki ülke arasında işbirliğinin devamı için yakın zamanda ekonomi komitelerinin bir araya gelmesini kararlaştırdıklarını söyleyerek, "Ukrayna'daki savaşa, aslında dünyanın herhangi bir yerinde olan her türlü silahlı çatışmaya karşı olduğumuzu yineledik" diye konuştu.Mevkidaşı Turkovic'i ABD ve Batı ülkelerinin bazı konularda İran'a yaklaşımı noktasında bilgilendirdiğini ifade eden Abdullahiyan, ülkesinde yaşanan son gelişmeleri ise "yabancıların müdahalesi ile planlı terörün zirve noktası" şeklinde değerlendirdi.Abdullahiyan, ABD'nin, İran'ın petrol ve enerji kaynaklarını istediğini savunarak, "O yüzden de kampanya başlattılar. Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor" dedi.Turkovic de İran'ın Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekleyen bir ülke olduğuna işaret ederek, İran'ın Bosna Hersek'in dost ülkelerinden birisi olduğunu vurguladı.Bosna Hersek'in dış politikada net bir tutum sergilediğini dile getiren Turkovic, "Bizler Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunu seçtik. Basit bir yol da değil. Önceliğimiz AB aday ülke statüsü almak ve aynı zamanda NATO üyeliğine de yaklaşmaktır" dedi.Bu arada Abdullahiyan, temasları kapsamında Bosna Hersek Temsilciler ve Halklar meclisleri üyeleriyle de bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20221206/iran-yargisi-idama-mahkum-edilenlerden-bir-kisminin-cezalari-onaylandi-yakinda-infaz-edilecekler-1064231543.html
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iran, bisera turkovic, abd, hüseyin emir abdullahiyan
iran, bisera turkovic, abd, hüseyin emir abdullahiyan

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor

22:47 06.12.2022 (güncellendi: 22:48 06.12.2022)
© Sputnik / Ruslan Krivobok / Multimedya arşivine gidinİran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik / Ruslan Krivobok
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, ABD'nin, İran'ın petrol ve enerji kaynaklarını istediğini, bu yüzden ülkesinde kampanya başlattığını belirterek, "Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.
İki bakan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
İran'ın Bosna Hersek'e her zaman için dost ülke olarak yaklaştığını ifade eden Abdullahiyan, "İran, Bosna Hersek'in zor zamanlarında yanında oldu, bundan sonra da desteğini sürdürecek. Bizim tutumumuz Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğü yönündedir" dedi.
Abdullahiyan, iki ülke arasında işbirliğinin devamı için yakın zamanda ekonomi komitelerinin bir araya gelmesini kararlaştırdıklarını söyleyerek, "Ukrayna'daki savaşa, aslında dünyanın herhangi bir yerinde olan her türlü silahlı çatışmaya karşı olduğumuzu yineledik" diye konuştu.
Mevkidaşı Turkovic'i ABD ve Batı ülkelerinin bazı konularda İran'a yaklaşımı noktasında bilgilendirdiğini ifade eden Abdullahiyan, ülkesinde yaşanan son gelişmeleri ise "yabancıların müdahalesi ile planlı terörün zirve noktası" şeklinde değerlendirdi.
Abdullahiyan, ABD'nin, İran'ın petrol ve enerji kaynaklarını istediğini savunarak, "O yüzden de kampanya başlattılar. Medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor" dedi.
Turkovic de İran'ın Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekleyen bir ülke olduğuna işaret ederek, İran'ın Bosna Hersek'in dost ülkelerinden birisi olduğunu vurguladı.
Bosna Hersek'in dış politikada net bir tutum sergilediğini dile getiren Turkovic, "Bizler Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunu seçtik. Basit bir yol da değil. Önceliğimiz AB aday ülke statüsü almak ve aynı zamanda NATO üyeliğine de yaklaşmaktır" dedi.
Bu arada Abdullahiyan, temasları kapsamında Bosna Hersek Temsilciler ve Halklar meclisleri üyeleriyle de bir araya gelecek.
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