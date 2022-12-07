https://sputniknews.com.tr/20221207/faili-mechul-cinayet-43-yil-sonra-cozuldu-1064279986.html

Faili meçhul cinayet 43 yıl sonra çözüldü

Faili meçhul cinayet 43 yıl sonra çözüldü

Florida'da 1980 yılında işlenen ve faili meçhul kalan bir kadın cinayetinde DNA'lar sayesinde 43 yıl sonra zanlı tespit edildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T04:44+0300

2022-12-07T04:44+0300

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ABD'nin Florida eyaletindeki Miramar Polis Departmanı, kentteki en eski faili meçhul cinayet olarak bilinen Evelyn Marie Fisher-Bamforth dosyasında 43 yıl sonra cinayet zanlısının tespit edildiğini duyurdu.Şu anda farklı suçlardan zaten Ohio'da bir cezaevinde tutuklu olan Ronald E. Richards, 22 Ocak 1980'de Evelyn Marie Fisher-Bamforth'u öldürdüğü iddiasıyla cinsel saldırı ve cinayetle suçlandı. Gazete Duvar'ın New York Post'tan aktardığı habere göre, cinayetin gerçekleştiği dönem Fisher-Bamforth'tan 12 ev uzakta yaşayan 75 yaşındaki Richards, daha önce de davadaki şüphelilerden birisi olmuş ancak delil yetersizliği nedeniyle tutuklanamamıştı.Miramar Polis Departmanı sözcüsü Tania Rues yaptığı açıklamada, "DNA teknolojisindeki ilerlemeler ve Dedektif Johnathan Zeller'in titizliği ve sıkı çalışması nedeniyle, Ronald Eugène Richards cinsel taciz ve cinayetle suçlandı" dedi. Rues, "Evelyn için adalete bir adım daha yaklaştık" diye konuştu.Florida Islah Dairesi kayıtlarına göre, Richards Mart 1980'de Volusia İlçesinde meydana gelen ayrı bir cinayet ve cinsel saldırıdan 1982'de hüküm giydi ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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