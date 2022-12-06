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https://sputniknews.com.tr/20221206/trafik-cevirmesinde-birakilmasini-isteyen-polis-sefi-gorevinden-istifa-etti-1064229559.html
Trafik çevirmesinde bırakılmasını isteyen polis şefi görevinden istifa etti
Trafik çevirmesinde bırakılmasını isteyen polis şefi görevinden istifa etti
ABD’nin Florida eyaletinde plakası olmayan bir golf aracı kullanırken kendisini durduran polise kimliğini göstererek 'bırak gideyim' diyen Tampa polis şefi... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T04:26+0300
2022-12-06T04:26+0300
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abd
polis
rüşvet
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trafik
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Tampa Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, polis şefi Mary O’Connor’un dahil olduğu trafik durdurmasının incelenmesi sonucu istifasının istendiği belirtildi.Açıklamada, "Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, O'Connor'ın da karıştığı yakın tarihli bir trafik olayına ilişkin iç soruşturmanın tamamlanmasının ardından polis şefinin istifasını talep etti ve aldı" denildi.'Özel muamele talebi kabul edilemez'O’Connor’ın polis şefi olarak etik ve profesyonel davranış standartlarına örnek teşkil etmediği aktarılan açıklamada, “Herhangi bir kamu çalışanının, özellikle de şehrin en üst düzey kolluk kuvvetini temsil eden birinin, pozisyonundan dolayı özel muamele talep etmesi kabul edilemez” ifadesine yer verildi.22 yıllık polis şefi O’Connor'ın istifa mektubunda, “Kişisel hatamın polis departmanı ile toplum arasındaki ilişkileri düzeltmede kaydettiğim ilerlemenin önünde durmasını asla istemediğim için istifa ediyorum" açıklaması paylaşıldı.Plakası olmayan bir golf arabasıyla giderken 12 Kasım’da polis tarafından durdurulan Tampa Polis Şefi Mary O’Connor, polise kimliğini göstererek “Bu gece bizi bırakmanı ümit ediyorum” şeklinde ricada bulunmuştu.Kamuoyu ile paylaşılan polisin vücut kamerası görüntüsünde, ayrıca O’Connor’ın, kendilerini ceza yazmayarak bırakan polise kartını vererek, “Eğer gerçekten herhangi bir şeye ihtiyacın olursa beni ara” dediği duyulmuştu.Videonun kamuoyunda tartışma yaratması üzerine O’Connor daha sonra davranışından dolayı özür dilemiş, hakkında da inceleme başlatılmıştı.
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abd, polis, rüşvet, istifa, trafik
abd, polis, rüşvet, istifa, trafik

Trafik çevirmesinde bırakılmasını isteyen polis şefi görevinden istifa etti

04:26 06.12.2022
© AAABD - Polis
ABD - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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ABD’nin Florida eyaletinde plakası olmayan bir golf aracı kullanırken kendisini durduran polise kimliğini göstererek 'bırak gideyim' diyen Tampa polis şefi görevinden istifa etti.
Tampa Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, polis şefi Mary O’Connor’un dahil olduğu trafik durdurmasının incelenmesi sonucu istifasının istendiği belirtildi.
Açıklamada, "Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, O'Connor'ın da karıştığı yakın tarihli bir trafik olayına ilişkin iç soruşturmanın tamamlanmasının ardından polis şefinin istifasını talep etti ve aldı" denildi.

'Özel muamele talebi kabul edilemez'

O’Connor’ın polis şefi olarak etik ve profesyonel davranış standartlarına örnek teşkil etmediği aktarılan açıklamada, “Herhangi bir kamu çalışanının, özellikle de şehrin en üst düzey kolluk kuvvetini temsil eden birinin, pozisyonundan dolayı özel muamele talep etmesi kabul edilemez” ifadesine yer verildi.
22 yıllık polis şefi O’Connor'ın istifa mektubunda, “Kişisel hatamın polis departmanı ile toplum arasındaki ilişkileri düzeltmede kaydettiğim ilerlemenin önünde durmasını asla istemediğim için istifa ediyorum" açıklaması paylaşıldı.
Plakası olmayan bir golf arabasıyla giderken 12 Kasım’da polis tarafından durdurulan Tampa Polis Şefi Mary O’Connor, polise kimliğini göstererek “Bu gece bizi bırakmanı ümit ediyorum” şeklinde ricada bulunmuştu.
Kamuoyu ile paylaşılan polisin vücut kamerası görüntüsünde, ayrıca O’Connor’ın, kendilerini ceza yazmayarak bırakan polise kartını vererek, “Eğer gerçekten herhangi bir şeye ihtiyacın olursa beni ara” dediği duyulmuştu.
Videonun kamuoyunda tartışma yaratması üzerine O’Connor daha sonra davranışından dolayı özür dilemiş, hakkında da inceleme başlatılmıştı.
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