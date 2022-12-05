https://sputniknews.com.tr/20221205/abdde-40-bin-kisiyi-elektriksiz-birakan-saldiri-fbi-devreye-girdi-1064222129.html
ABD'de 40 bin kişiyi elektriksiz bırakan saldırı: FBI devreye girdi
ABD'de 40 bin kişiyi elektriksiz bırakan saldırı: FBI devreye girdi
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaklaşık 40 bin kişiyi elektriksiz bırakan trafo merkezine yapılan saldırıyla ilgili incelemeye Federal Soruşturma Bürosu'nun... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T22:03+0300
2022-12-05T22:03+0300
2022-12-05T22:03+0300
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kuzey karolina
saldırı
silahlı saldırı
trafo
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
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Moore Bölge Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, hafta sonu trafo merkezine yönelik silah atışı şeklinde yapılan saldırının 'kasıtlı hedef alma' eylemi olduğuna inanıldığı kaydedildi.Saldırının fail veya failleri ile motivasyonu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmazken, soruşturmaya FBI'ın da dahil olduğu bildirildi.Yetkililer, saldırının trafo merkezinde milyonlarca dolar zarara yol açtığı ve tamirinin birkaç gün sürebileceğini belirtiyor.Trafo merkezi onarılana ve ikinci bir talimata kadar bölgedeki okullar da kapalı tutulacak.Eyaletin Moore bölgesindeki elektrik trafo merkezine cumartesi akşamı yapılan saldırı sonucu yaklaşık 40 bin kişi karanlıkta kalmış, yerel yetkililer bölgede acil durum ilan ederek can ve mal güvenliği için 21.00-5.00 yerel saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221203/fbi-tiktok-abd-icin-ulusal-guvenlik-endisesi-doguruyor-1064108176.html
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abd, elektrik, karolina, kuzey karolina, saldırı, silahlı saldırı, trafo, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
abd, elektrik, karolina, kuzey karolina, saldırı, silahlı saldırı, trafo, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
ABD'de 40 bin kişiyi elektriksiz bırakan saldırı: FBI devreye girdi
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaklaşık 40 bin kişiyi elektriksiz bırakan trafo merkezine yapılan saldırıyla ilgili incelemeye Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da dahil olduğu belirtildi.
Moore Bölge Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, hafta sonu trafo merkezine yönelik silah atışı şeklinde yapılan saldırının 'kasıtlı hedef alma' eylemi olduğuna inanıldığı kaydedildi.
Saldırının fail veya failleri ile motivasyonu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmazken, soruşturmaya FBI'ın da dahil olduğu bildirildi.
Yetkililer, saldırının trafo merkezinde milyonlarca dolar zarara yol açtığı ve tamirinin birkaç gün sürebileceğini belirtiyor.
Trafo merkezi onarılana ve ikinci bir talimata kadar bölgedeki okullar da kapalı tutulacak.
Eyaletin Moore bölgesindeki elektrik trafo merkezine cumartesi akşamı yapılan saldırı sonucu yaklaşık 40 bin kişi karanlıkta kalmış, yerel yetkililer bölgede acil durum ilan ederek can ve mal güvenliği için 21.00-5.00 yerel saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirmişti.