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https://sputniknews.com.tr/20221207/erzurum-il-milli-egitim-mudurlugu-iki-ortaokul-ogrencisinin-kavgasi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1064310345.html
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki ortaokul öğrencisinin kavgası hakkında soruşturma başlattı
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki ortaokul öğrencisinin kavgası hakkında soruşturma başlattı
Erzurum’da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Milli Eğitim... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T19:20+0300
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türkiye
erzurum
kavga
çocuk
ortaokul
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Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221207/erzurumda-13-yasindaki-kiz-ogrenci-baska-bir-kiz-ogrenciyi-metruk-binada-olduresiye-dovdu-1064285080.html
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Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü
Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü
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erzurum, kavga, çocuk, ortaokul
erzurum, kavga, çocuk, ortaokul

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki ortaokul öğrencisinin kavgası hakkında soruşturma başlattı

19:20 07.12.2022 (güncellendi: 19:26 07.12.2022)
© İHA
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Erzurum’da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
TÜRKİYE
Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü
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