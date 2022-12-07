https://sputniknews.com.tr/20221207/erzurumda-13-yasindaki-kiz-ogrenci-baska-bir-kiz-ogrenciyi-metruk-binada-olduresiye-dovdu-1064285080.html

Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü

Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü

Erzurum’da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T11:05+0300

2022-12-07T11:05+0300

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türkiye

erzurum

öğrenci

darp

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Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü. Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi. Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.’ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı. O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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