Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221207/erzurumda-13-yasindaki-kiz-ogrenci-baska-bir-kiz-ogrenciyi-metruk-binada-olduresiye-dovdu-1064285080.html
Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü
Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü
Erzurum’da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T11:05+0300
2022-12-07T11:05+0300
türkiye
erzurum
öğrenci
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064284840_19:0:801:440_1920x0_80_0_0_63f89473ff1f30d73b8f43ed551d2670.png
Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü. Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi. Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.’ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı. O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
türkiye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064284840_116:0:703:440_1920x0_80_0_0_1f7959ecf1b29919ab8a7c7facfea8e5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erzurum, öğrenci, darp
erzurum, öğrenci, darp

Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü

11:05 07.12.2022
© İHAErzurum’da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü.
Erzurum’da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Erzurum’da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü.
Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü.
Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi. Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.’ye vurmaya başladı.
Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı. O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала