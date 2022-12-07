https://sputniknews.com.tr/20221207/elon-musk-twitter-ofislerine-uyku-odalari-yaptiriyor-1064283381.html
Elon Musk, Twitter ofislerine uyku odaları yaptırıyor
Elon Musk, Twitter ofislerine uyku odaları yaptırıyor
Geçen ay satın aldığı Twitter'da çalışanların yarısının işten ayrılmasına neden olan Amerikalı milyarder Elon Musk, ofislere uyku odaları yaptırmaya başladı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T10:07+0300
2022-12-07T10:07+0300
2022-12-07T10:12+0300
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uyku
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Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk, geçen ay satın aldığı Twitter'da köklü değişikliklere giderken 'daha fazla iş' için ofislere uyku odaları yaptırmaya başladı.Forbes'un haberinde, Twitter'ın San Francisco ofisindeki çalışanların dün, büyük yataklar, bitkiler, başucu lambaları, büyük ekranlar ve masalar gördükleri aktarıldı.Bir çalışan, şirketten bu konuda kendilerine bir bilgi verilmediğini söyleyerek bunun daha önceki uygulamalar gibi kendilerine sorulmadan uygulamaya geçilen işlerden biri olduğunu belirtti.Şirketin ofislerinde kaç uyku odası olduğu henüz bilinmiyor, fakat her katta 4 ilâ 8 arasında uyku odasının yer alabileceği düşünülüyor.Bir kaynak, odaların daha çok boş olan katlarda olduğunu dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/twitterda-yol-ayrimi-musktan-ya-uzun-saatler-yogun-calismayi-kabul-edin-ya-da-terk-edin-resti-1063553549.html
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twitter , elon musk, uyku, ofis
twitter , elon musk, uyku, ofis
Elon Musk, Twitter ofislerine uyku odaları yaptırıyor
10:07 07.12.2022 (güncellendi: 10:12 07.12.2022) Abone ol
Geçen ay satın aldığı Twitter'da çalışanların yarısının işten ayrılmasına neden olan Amerikalı milyarder Elon Musk, ofislere uyku odaları yaptırmaya başladı.
Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk, geçen ay satın aldığı Twitter'da köklü değişikliklere giderken 'daha fazla iş' için ofislere uyku odaları yaptırmaya başladı.
Forbes'un haberinde, Twitter'ın San Francisco ofisindeki çalışanların dün, büyük yataklar, bitkiler, başucu lambaları, büyük ekranlar ve masalar gördükleri aktarıldı.
Bir çalışan, şirketten bu konuda kendilerine bir bilgi verilmediğini söyleyerek bunun daha önceki uygulamalar gibi kendilerine sorulmadan uygulamaya geçilen işlerden biri olduğunu belirtti.
Şirketin ofislerinde kaç uyku odası olduğu henüz bilinmiyor, fakat her katta 4 ilâ 8 arasında uyku odasının yer alabileceği düşünülüyor.
Bir kaynak, odaların daha çok boş olan katlarda olduğunu dile getirdi.