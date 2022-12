https://sputniknews.com.tr/20221207/dinleyicileri-en-cok-mutlu-eden-ve-en-fazla-uzen-sarkilar-belli-oldu-1064287843.html

Dinleyicileri en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar belli oldu

Dinleyicileri en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar belli oldu

Spotify'ın her yıl sonunda yayınladığı yıllık raporlar halen konuşulurken, yapılan yeni bir araştırma dinleyicileri en çok mutlu eden ve en fazla üzen... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T12:42+0300

2022-12-07T12:42+0300

2022-12-07T12:43+0300

yaşam

müzik

şarkı

mutluluk

mutsuzluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054778931_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5d620ca63cdf0fe4a31bf9d035ca9aa.jpg

Veri şirketi HappyOrNot, internet kullanıcılarının hangi şarkılarda mutlu, hangi şarkılarda üzgün olduklarına dair bir araştırma sonuçlarını yayınladı.Araştırma sonuçlarına göre dinleyicileri en çok mutlu eden şarkı, Pharrell Williams’ın 2013'te yayınlanan ‘Happy’ şarkısı oldu. Dinleyicileri en fazla üzen şarkı ise rock grubu Nirvana'nın 1991 çıkışlı 'Something In The Way' parçasıydı.Durham Üniversitesi'nden müzik uzmanı Annaliese Micallef Grimaud ile birlikte yapılan araştırmada HappyOrNot, mutlu ve hüzünlü olarak kabul edilen popüler şarkıları mercek altına aldı.İncelemelerde hangi şarkının amaçlanan duyguyu en iyi aktarabildiğini ortaya çıkarabilmek için ses perdesi gibi kriterler kullanılarak analiz yapıldı.Çıkan sonuçlara göre, en mutlu eden şarkılar listesinde 'Happy'yi şu şarkılar izledi:En hüzünlü şarkılar listesinde ise 'Something In The Way' şarkısını şunlar izledi:Sonuçları değerlendiren HappyOrNot CEO'su Miika Mäkitalo, şöyle konuştu:Müzik uzmanı Grimaud ise, "Araştırmamda müzik bilgileri varsa dahi bundan bağımsız olarak insanların bir müzik parçasında farklı duyguların nasıl ifade edilmesi gerektiğini düşündüklerini keşfetmek istedim. Elde ettiğimiz formüller, bize hangi şarkıların üzüntü ve neşeyi en iyi ifade ettiğine ilişkin iyi bir gösterge veriyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220928/spotify-acikladi-turkiyede-arabesk-dinlenmeleri-son-uc-yilda-4-kat-artti--1061714953.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müzik, şarkı, mutluluk, mutsuzluk