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Dinleyicileri en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar belli oldu
Dinleyicileri en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar belli oldu
Spotify'ın her yıl sonunda yayınladığı yıllık raporlar halen konuşulurken, yapılan yeni bir araştırma dinleyicileri en çok mutlu eden ve en fazla üzen... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T12:42+0300
2022-12-07T12:43+0300
yaşam
müzik
şarkı
mutluluk
mutsuzluk
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Veri şirketi HappyOrNot, internet kullanıcılarının hangi şarkılarda mutlu, hangi şarkılarda üzgün olduklarına dair bir araştırma sonuçlarını yayınladı.Araştırma sonuçlarına göre dinleyicileri en çok mutlu eden şarkı, Pharrell Williams’ın 2013'te yayınlanan ‘Happy’ şarkısı oldu. Dinleyicileri en fazla üzen şarkı ise rock grubu Nirvana'nın 1991 çıkışlı 'Something In The Way' parçasıydı.Durham Üniversitesi'nden müzik uzmanı Annaliese Micallef Grimaud ile birlikte yapılan araştırmada HappyOrNot, mutlu ve hüzünlü olarak kabul edilen popüler şarkıları mercek altına aldı.İncelemelerde hangi şarkının amaçlanan duyguyu en iyi aktarabildiğini ortaya çıkarabilmek için ses perdesi gibi kriterler kullanılarak analiz yapıldı.Çıkan sonuçlara göre, en mutlu eden şarkılar listesinde 'Happy'yi şu şarkılar izledi:En hüzünlü şarkılar listesinde ise 'Something In The Way' şarkısını şunlar izledi:Sonuçları değerlendiren HappyOrNot CEO'su Miika Mäkitalo, şöyle konuştu:Müzik uzmanı Grimaud ise, "Araştırmamda müzik bilgileri varsa dahi bundan bağımsız olarak insanların bir müzik parçasında farklı duyguların nasıl ifade edilmesi gerektiğini düşündüklerini keşfetmek istedim. Elde ettiğimiz formüller, bize hangi şarkıların üzüntü ve neşeyi en iyi ifade ettiğine ilişkin iyi bir gösterge veriyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/spotify-acikladi-turkiyede-arabesk-dinlenmeleri-son-uc-yilda-4-kat-artti--1061714953.html
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müzik, şarkı, mutluluk, mutsuzluk
müzik, şarkı, mutluluk, mutsuzluk

Dinleyicileri en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar belli oldu

12:42 07.12.2022 (güncellendi: 12:43 07.12.2022)
© AP PhotoMüzik, CD
Müzik, CD - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AP Photo
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Spotify'ın her yıl sonunda yayınladığı yıllık raporlar halen konuşulurken, yapılan yeni bir araştırma dinleyicileri en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkıların hangileri olduğunu ortaya koydu.
Veri şirketi HappyOrNot, internet kullanıcılarının hangi şarkılarda mutlu, hangi şarkılarda üzgün olduklarına dair bir araştırma sonuçlarını yayınladı.
Araştırma sonuçlarına göre dinleyicileri en çok mutlu eden şarkı, Pharrell Williams’ın 2013'te yayınlanan ‘Happy’ şarkısı oldu. Dinleyicileri en fazla üzen şarkı ise rock grubu Nirvana'nın 1991 çıkışlı 'Something In The Way' parçasıydı.
Durham Üniversitesi'nden müzik uzmanı Annaliese Micallef Grimaud ile birlikte yapılan araştırmada HappyOrNot, mutlu ve hüzünlü olarak kabul edilen popüler şarkıları mercek altına aldı.
İncelemelerde hangi şarkının amaçlanan duyguyu en iyi aktarabildiğini ortaya çıkarabilmek için ses perdesi gibi kriterler kullanılarak analiz yapıldı.
Çıkan sonuçlara göre, en mutlu eden şarkılar listesinde 'Happy'yi şu şarkılar izledi:
1.
"Happy" - Pharrell Williams
2.
“Hey Ya” - Outkast
3.
Girls Just Wanna Have Fun” - Cyndi Lauper
4.
“Don’t Stop Me Now” - Queen
5.
“Feeling Good” - Nina Simone
En hüzünlü şarkılar listesinde ise 'Something In The Way' şarkısını şunlar izledi:
1.
"Something In The Way" - Nirvana
2.
“Everybody Hurts” - REM
3.
“Tears in Heaven” - Eric Clapton
4.
“Nutshell” - Alice In Chains
5.
“Black” - Pearl Jam
Sonuçları değerlendiren HappyOrNot CEO'su Miika Mäkitalo, şöyle konuştu:
"Müziğin nasıl hissettiğimizi derinden etkileyebileceği ya da müzisyenlerin belirli bir zamanda ya da belirli bir konudaki duygularını çalışmaları aracılığıyla ifade etmeye çalıştıkları herkesçe bilinen bir gerçek."
Müzik uzmanı Grimaud ise, "Araştırmamda müzik bilgileri varsa dahi bundan bağımsız olarak insanların bir müzik parçasında farklı duyguların nasıl ifade edilmesi gerektiğini düşündüklerini keşfetmek istedim. Elde ettiğimiz formüller, bize hangi şarkıların üzüntü ve neşeyi en iyi ifade ettiğine ilişkin iyi bir gösterge veriyor" ifadelerini kullandı.
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