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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221207/bir-grup-ukraynali-la-scalanin-acilisinda-rus-operasindan-bir-eserin-sahnelenmesini-protesto-etti-1064318822.html
Bir grup Ukraynalı, La Scala'nın açılışında Rus operasından bir eserin sahnelenmesini protesto etti
Bir grup Ukraynalı, La Scala'nın açılışında Rus operasından bir eserin sahnelenmesini protesto etti
İtalya'nın dünyaca ünlü La Scala Operası'nın 2022-2023 sezonu açılışı protestolara sahne oldu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T23:37+0300
2022-12-07T23:37+0300
ukrayna krizi
italya
opera
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Milano kentindeki tarihi operadaki, sezonunun ilk temsiline, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala'nın aralarında bulunduğu üst düzey davetliler katıldı.La Scala Operası, yeni sezonun ilk temsilinde Rus besteci Modest Mussorgsky'nin bestelediği "Boris Godunov" operasını sahneye koydu.La Scala Operası'nın sezon açılışı, tarihi opera binasının önünde protestolara da neden oldu.Aralarında Ukraynalıların da olduğu bir grup, La Scala'nın sezon açılışında Rus operasından bir eseri tercihe etmesine karşı çıkarken, Rusya aleyhinde dövizler açtı.Bir başka grup ise hayat pahalılığı ve yüksek enerji maliyetleri dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini ve AB'yi protesto etti. Bu grup ile opera binası önünde bariyer kuran güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.Bu arada, Cumhurbaşkanı Mattarella, operaya gelişinde, La Scala'nın sezon açılışının bir Rus eseriyle yapılmasına yönelik eleştirilere değinerek, "Büyük Rus kültürü Avrupa kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu geri dönülmez bir husustur. Savaşın sorumluluğu Rus halkına veya kültürüne değil, o ülkenin yönetimine aittir." dedi.Başbakan Meloni de bu konuya ilişkin, "Ukrayna'daki çatışmaya dair benim tutumumu biliyorsunuz ancak bence kültür başka bir şey ve farklı konuları karıştırma hatasını yapmamalıyız. Rus halkıyla, Rus tarihiyle bir derdimiz yok, bizim derdimiz siyasi olarak egemen bir ulusu işgal etmeye karar verenlerin tercihleridir. Bu iki hususu ayrı tutmak doğru olandır." ifadelerini kullandı.La Scala Operası, sabah saatlerinde de "Son Nesil (Ultima Generazione)" olarak anılan bir grup aktivistin boyalarla gerçekleştirdikleri protestoya maruz kalmıştı.
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italya, opera, rusya

Bir grup Ukraynalı, La Scala'nın açılışında Rus operasından bir eserin sahnelenmesini protesto etti

23:37 07.12.2022
© AFP 2022 / PIERO CRUCIATTIİtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / PIERO CRUCIATTI
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İtalya'nın dünyaca ünlü La Scala Operası'nın 2022-2023 sezonu açılışı protestolara sahne oldu.
Milano kentindeki tarihi operadaki, sezonunun ilk temsiline, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala'nın aralarında bulunduğu üst düzey davetliler katıldı.
La Scala Operası, yeni sezonun ilk temsilinde Rus besteci Modest Mussorgsky'nin bestelediği "Boris Godunov" operasını sahneye koydu.
© AP Photo / Luca BrunoBir grup Ukraynalı, La Scala'nın açılışında Rus operasından bir eserin sahnelenmesini protesto etti
Bir grup Ukraynalı, La Scala'nın açılışında Rus operasından bir eserin sahnelenmesini protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
Bir grup Ukraynalı, La Scala'nın açılışında Rus operasından bir eserin sahnelenmesini protesto etti
© AP Photo / Luca Bruno
La Scala Operası'nın sezon açılışı, tarihi opera binasının önünde protestolara da neden oldu.
Aralarında Ukraynalıların da olduğu bir grup, La Scala'nın sezon açılışında Rus operasından bir eseri tercihe etmesine karşı çıkarken, Rusya aleyhinde dövizler açtı.
Bir başka grup ise hayat pahalılığı ve yüksek enerji maliyetleri dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini ve AB'yi protesto etti. Bu grup ile opera binası önünde bariyer kuran güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Mattarella, operaya gelişinde, La Scala'nın sezon açılışının bir Rus eseriyle yapılmasına yönelik eleştirilere değinerek, "Büyük Rus kültürü Avrupa kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu geri dönülmez bir husustur. Savaşın sorumluluğu Rus halkına veya kültürüne değil, o ülkenin yönetimine aittir." dedi.
Başbakan Meloni de bu konuya ilişkin, "Ukrayna'daki çatışmaya dair benim tutumumu biliyorsunuz ancak bence kültür başka bir şey ve farklı konuları karıştırma hatasını yapmamalıyız. Rus halkıyla, Rus tarihiyle bir derdimiz yok, bizim derdimiz siyasi olarak egemen bir ulusu işgal etmeye karar verenlerin tercihleridir. Bu iki hususu ayrı tutmak doğru olandır." ifadelerini kullandı.
La Scala Operası, sabah saatlerinde de "Son Nesil (Ultima Generazione)" olarak anılan bir grup aktivistin boyalarla gerçekleştirdikleri protestoya maruz kalmıştı.
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