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https://sputniknews.com.tr/20221207/ak-parti-sozcusu-celik-cocuklarin-istismar-edilmesi-asla-affedilmeyecek-lanetli-bir-suctur-1064318254.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T23:21+0300
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ömer çelik
türkiye
çocuk istismarı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada çocukların istismarını lanetlediklerini belirterek "Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.Ömer Çelik yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:"Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya müdahil olmuştur."
https://sputniknews.com.tr/20221207/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-6-yasindaki-cocuga-cinsel-istismar-davasina-mudahil-oldu-1064313371.html
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ömer çelik, çocuk istismarı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
ömer çelik, çocuk istismarı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur

23:21 07.12.2022 (güncellendi: 23:26 07.12.2022)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur" açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada çocukların istismarını lanetlediklerini belirterek "Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur.
Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya müdahil olmuştur."
Çocuk istismarı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
TÜRKİYE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasına müdahil oldu
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