https://sputniknews.com.tr/20221207/ak-parti-mkyk-uyesi-kulunk-millet-ittifaki-politikalarinin-arkasinda-maslak-masasi-var-1064303221.html

AK Parti MKYK Üyesi Külünk: Millet İttifakı politikalarının arkasında ‘Maslak masası’ var

AK Parti MKYK Üyesi Külünk: Millet İttifakı politikalarının arkasında ‘Maslak masası’ var

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, CHP’nin açıkladığı vizyon belgesinin Batı’ya mesaj taşıdığını savundu. Külünk, Millet İttifakı politikalarının arkasında... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T16:04+0300

2022-12-07T16:04+0300

2022-12-07T16:04+0300

ankara farki

ak parti

metin külünk

chp

6'lı masa

abdullah gül

fiyat artışı

stokçuluk

tarım

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti MKYK Üyesi Külünk: Millet İttifakı politikalarının arkasında ‘Maslak masası’ var Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk konuk olarak katıldı

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk konuk olarak katıldı. Külünk programda, CHP’nin vizyon belgesini ve AK Parti politikalarını yorumladı.‘CHP’nin vizyon belgesi Batı’ya bir mesaj’CHP’nin açıkladığı vizyon belgesinin arkasında ‘Maslak masası’nın olduğunu, ‘Maslak masası’nın arkasında ise Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bulunduğunu iddia eden Külünk, açıklanan vizyon belgesinde Batı’ya verilen bir mesaj olduğunu savundu. Külünk, şunları söyledi:‘Kılıçdaroğlu cüretkar davranıyor’CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aslında ‘Maslak masası’nın Türkiye tarifini aktardığını savunan Külünk, “Sayın Kılıçdaroğlu o kadar cüretkar davranıyor ki. Maslak masasının nasıl bir Türkiye düşündüğünü tarif ediyor. LGBT’nin fahri üyesiyim diyor, liberal politikalarda ısrar ediyor, Ukrayna-Rusya savaşında neredeyse Türkiye’yi Ukrayna’nın yanında konumlandırıp Rusya ile çatışma noktasına getirmek odaklı bir politikayı ifade ediyor, Rockefeller’ın desteklediği Marshall Foundation’da Soros’un adresinde kendisine meşruiyet arıyor. Bunun ben CHP’nin içinde de, masanın etrafındaki bütün partilerin tabanında ciddi travmalar oluşturduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.‘Siyaset sosyolojisinde derin kırılmalar var’CHP’nin vizyon belgesine itirazların nereden geldiğine yönelik görüş belirten Külünk, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesine en çok itiraz etmesi gereken Türk Solu olmalıydı. Nerede Türk Solu? Batı odaklı Neo-liberal politikalara odaklı yaklaşımlara itirazın soldan gelmesi gerekmiyor muydu? Ama Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu politikalarına itiraz milliyetçilerden, İslamcılardan ve milli bağımsızlıkçı Atatürk çizgisinde olan vatandaşlarımızdan geldi. Dolayısıyla farkında olmamız gerek ki siyaset sosyolojisinde çok derin, köklü kırılmalar var. Hatlar öyle enteresan şekilleniyor ki, Sayın Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesine itirazın geldiği yerlere bir bakar mısınız? Solun bir kesiminin tarihsel olarak kendi sorgulamasını yoğunlaştırmasının önünü açmalıyız. CHP’nin tabanının da kendi sorgulamasını yapmasının önünü açmalıyız” dedi.‘Ekonomide devlet geri çağırılmalı’Neo-liberal politikaların terk edilmesi ve ekonomide devletin geri çağırılması gerektiğini dile getiren Külünk, şunları kaydetti:‘Orta sınıfı güçlendirmeliyiz’'Dijital gelişmelerin iktisadi hayatta değişimlere neden olduğunu' vurgulayan Külünk, 'orta sınıfın yok olmasını engelleyici bir modelin düşünülmesi gerektiğinin' altını çizdi. Külünk, şu açıklamaları yaptı:‘AK Parti sokağı dinlemeli, beklentileri karşılamalı’“AK Parti teşkilatı vatandaşımızın sayın cumhurbaşkanımıza olan güveni karşısında rehavete düşmemeli” ifadelerini kullanan Külünk, şunları kaydetti:‘Finansal terörle karşı karşıyayız’Temel gıdalardan oluşan 50 üründe fiyatların kontrol altında tutulmasına yönelik bir modelin geliştirilmesi gerektiğini savunan Külünk, “Biz 50 üründeki fiyatları tarladan sofraya modellemesiyle kontrol altında tutabilirsek yani fırsatçılara, stokçulara, maliyet üzerindeki baskıları azaltacak ekopolitik adımları atabilirsek, beraberinde üretimin sonucunda sofraya gelinceye kadarki süreçte herhangi bir dış müdahaleye fırsat vermeyecek tedbirleri aldığımızda ben inanıyorum ki gıdada hissettiğimiz bu vatandaşımızın da sofrasındaki gördüğü baskı çok daha az seviyelere düşecektir. Sokağın etiket değişimine karşı olan tepkisi azalmadan devam etmeli. Her gün etiket değiştiren, stok yapan modeli kontrol altında tutup cezai müeyyideleri arttırmalıyız. Bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu kabul ederek ve bilerek bu anlamda kim bu milletin cebine el uzatma noktasında tarihsel sorumluluklarından kaçarak ne pahasına olursa olsun ‘Ben kar iştahımdan vazgeçmem. Bu kar hiçbir zaman aşağı düşmemeli’ perspektifinde yaklaşanların duruşunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu. Aslında finansal bir terörle karşı karşıya olduğumuzun bilinci içerisinde mücadele ederken diğer taraftan da bizim mutlaka üretimdeki maliyet baskısını atacağımız adımlarla hafiflettiğimizde bu süreç çok daha hızlı ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221206/doc-komurcu-kararsizlar-giderek-azalirken-bunun-icindeki-eski-ak-parti-secmeni-orani-da-azaliyor-1064269318.html

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