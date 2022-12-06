Doç. Kömürcü: Kararsızlar giderek azalırken bunun içindeki eski AK Parti seçmeni oranı da azalıyor

"AK Parti oylarında bir kıpırdanma var ve 3 aydır bu kıpırdanmayı görüyoruz. Uzunca bir süredir AK Parti’nin oy oranından bir gerileme görüyorduk ve neredeyse 1.5 yıl süren sonunda kararsızları dağıtmadan söylüyorum %25’in altına düşen bir tabloyla karşılaştık yaz aylarında. 3 aydır bu gerileme trendi durdu ve özellikle de bu ay ufak bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz. Ben, Numan Kurtulmuş kadar iyimser ya da mutlu olmazdım açıkçası bu tabloyu gördüğümde. Bu tablo bize şunu gösteriyor, AK Parti 4.5 yıl önce aldığı oyun hala 10 puan altında. Bu yaklaşık 5 milyon seçmen kaybetmek demek. Cumhurbaşkanlığı ayağında da bu kıpırdanın çok daha ötesinde bir oy artışına ihtiyacı var Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmek için. O kıpırdanma orada da var ama kıpırdanma seçim kazanmaya yeter mi diye soracak olursanız yetmez. AK Parti’nin oy kazanma durumu karşı taraftan bir geçiş değil. Muhalif seçmende çok büyük oynamalar olmuyor. Kendi içerisinde yani CHP’den İYİ Parti’ye ya da tam tersi gibi geçişler oluyor ama muhalifleri, iktidara oy vermeye ikna edebilmiş değil. Öyle bir geçiş hiç görünmüyor tam tersine daha öncede AK Parti ya da MHP’ye oy verip hayal kırıklığına uğramış, kararsız olduğu söyleyen, oy kullanmayacağım diyen seçmenlerin bir kısmının Kasım ayı içerisinde yapılan birtakım hamlelerle yeniden ikna olduğunu görüyoruz.