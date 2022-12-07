https://sputniknews.com.tr/20221207/2023-f1-sezonunda-6-sprint-yarisi-olacak-1064318065.html

2023 F1 sezonunda 6 sprint yarışı olacak

2023 F1 sezonunda 6 sprint yarışı olacak

2023 Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacak. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T23:14+0300

2022-12-07T23:14+0300

2022-12-07T23:14+0300

spor

formula 1 (f1)

formula 1 dünya şampiyonası

sprint

yarış

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F1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, gelecek yıl 3'ten 6'ya yükselecek.Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya grand prix'lerinde hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek.Sprint yarışlarında ilk 8'e giren pilotlar, 8'den 1'e kadar puan kazanıyor. Sürücüler, pazar günündeki yarışa, sprintte elde ettikleri dereceye göre yerleştirildikleri cepten başlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220927/formula-1de-sprint-yarislarinin-sayisi-artirildi--1061687939.html

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formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, sprint, yarış