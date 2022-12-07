https://sputniknews.com.tr/20221207/2023-f1-sezonunda-6-sprint-yarisi-olacak-1064318065.html
2023 F1 sezonunda 6 sprint yarışı olacak
2023 F1 sezonunda 6 sprint yarışı olacak
2023 Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacak. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T23:14+0300
2022-12-07T23:14+0300
2022-12-07T23:14+0300
spor
formula 1 (f1)
formula 1 dünya şampiyonası
sprint
yarış
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F1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, gelecek yıl 3'ten 6'ya yükselecek.Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya grand prix'lerinde hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek.Sprint yarışlarında ilk 8'e giren pilotlar, 8'den 1'e kadar puan kazanıyor. Sürücüler, pazar günündeki yarışa, sprintte elde ettikleri dereceye göre yerleştirildikleri cepten başlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220927/formula-1de-sprint-yarislarinin-sayisi-artirildi--1061687939.html
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formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, sprint, yarış
formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, sprint, yarış
2023 F1 sezonunda 6 sprint yarışı olacak
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2023 Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacak.
F1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, gelecek yıl 3'ten 6'ya yükselecek.
Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya grand prix'lerinde hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek.
Sprint yarışlarında ilk 8'e giren pilotlar, 8'den 1'e kadar puan kazanıyor. Sürücüler, pazar günündeki yarışa, sprintte elde ettikleri dereceye göre yerleştirildikleri cepten başlıyor.