https://sputniknews.com.tr/20220927/formula-1de-sprint-yarislarinin-sayisi-artirildi--1061687939.html
Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı artırıldı
Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı artırıldı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlanan sprint yarışlarının sayısı gelecek yıldan itibaren üçten altıya yükseltilecek. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T22:13+0300
2022-09-27T22:13+0300
2022-09-27T22:13+0300
spor
formula 1
yarış
sprint
sayı
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Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "2023 Formula 1 sezonu ve sonrasında düzenlenecek ek sprint yarışları için planlar onaylandı ve sprint yarışı sayısı üçten altıya çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.Sprint yarışının olduğu Grand Prix'lerde, sıralama turunda en hızlı zamana imza atan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Sprint yarışında kazanılan puanlar ise yarış başlangıcında liderlik dışındaki diğer sıraların belirlenmesinde etkili olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220911/f1-italya-grand-prixsini-kazanan-verstappen-pes-pese-5-galibiyetini-aldi-1061074325.html
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formula 1, yarış, sprint, sayı
formula 1, yarış, sprint, sayı
Formula 1'de sprint yarışlarının sayısı artırıldı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen yıl başlanan sprint yarışlarının sayısı gelecek yıldan itibaren üçten altıya yükseltilecek.
Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "2023 Formula 1 sezonu ve sonrasında düzenlenecek ek sprint yarışları için planlar onaylandı ve sprint yarışı sayısı üçten altıya çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.
Sprint yarışının olduğu Grand Prix'lerde, sıralama turunda en hızlı zamana imza atan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayacak.
Sprint yarışında kazanılan puanlar ise yarış başlangıcında liderlik dışındaki diğer sıraların belirlenmesinde etkili olacak.