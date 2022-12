https://sputniknews.com.tr/20221206/senol-gunes-illa-isim-istiyorsaniz-neymari-almak-isterim-ronaldoyu-su-anda-istemiyorum-1064251830.html

Şenol Güneş: İlla isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim, Ronaldo'yu şu anda istemiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyuncuyla ilgili isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim mesela. İlla isim istiyorsanız siz de yarın görüşmelere... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

Beşiktaş, sabah saatlerinde basına açık yaptığı antrenmanla Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Oynadıkları oyunu geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şenol Güneş, "Gizli bir şeyimiz yok. Her şeyimiz açık. Bazen çok fazla kalabalık, antrenmanın havasını çok bozmasın diye düşünüyoruz. Şimdi birlikte olmamamızın şöyle bir amacı var. Siz de görün, biz de anlatıyoruz. Oyuncuların niyetini de görüyoruz. Hakikaten iyi niyetliler, iyi çalışıyorlar. Anlattıklarımızın anlaşılması, onların uygulanmasını maçta görmek istiyoruz. Onları görebilirsek sıkıntımızın azalacağını düşünüyorum. Mevcut duruma baktığımız zaman günde 2 antrenman yapacağız. Sonrasında müsabakalar var. Maç günleri de antrenman yapacağız ancak oynayanlar, oynamayanlar diye ayıracağız. 1 haftayı daha yoğun geçirip, gelecek hafta daha şekillenecek bir hal alacağız. Bugün de yarım saat salonda çalıştıktan sonra buraya geldik. Akşama da yoğun ancak sahada bir antrenman olacak. Oynanan oyunu nasıl daha da geliştirebiliriz. Bugün de önde birlikte baskı yapmayı, birlikte hücum etmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Her oyuncunun alışkanlıkları var. Topla oynamak isteyen var, topu verip boş alan yaratmakta sıkıntısı olan var. Bunları izah ediyoruz, sonrasında oyunda görmek istiyoruz. Mesafe aldığımızı düşünüyorum. Bunu yapmak için topa sahip olmak, top kaybı yapmamak gerekiyor. Onları da dinleyerek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz otel tam bir spor merkezi. Dünya çapında bir salonu var. İlk müsabakada biraz zorluk olacak belki ama 2 ve 3'üncü maçta daha başka bir yapıyla olacağını düşünüyorum. Gelecek oyuncularımız var. 2 oyuncumuz hafta sonuna doğru gelecek. 2 oyuncumuz Dünya Kupası'nda olduğu için biraz daha geç gelecek. Hem kupa hem lige kadar hazır oluruz" ifadelerini kullandı.'Ghezzal'ın tedavisi sürüyor, Josef haftaya takıma katılabilir'Sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren tecrübeli teknik isim şunları kaydetti: "Sakatlık olarak Ghezzal burada ama tedavisi ayrı yapılıyor. Umut yarın ya da öbür gün katılır. Josef de haftaya zannediyorum gelecek. İki ayağı arasında kuvvet farklılıkları var. Yüzde 17 şu anda. Yüzde 10'un altına düşmesini bekliyoruz. Onun da toparlayacağını düşünüyoruz. O da arzulu, istekli ama sakatlık riski olmadan çalıştırmak gerekiyor. Bu hafta takımla olmayacak. Diğer oyuncular katılacak. Genç oyuncular var. Sayılar geldikçe belki hafta içi birkaç tanesini bırakabiliriz. Çünkü onların da maçları var. Bir de burada oyun bakımından fazla gençle oynadığınız zaman hem diğer oyuncuları görmede sıkıntı oluyor. Hem de onlar için sıkıntı olabiliyor. Kampın genel durumu bu. Başkan da bugün gelecek. Ne hangi oyuncuyu alacağımızı ne hangi oyuncuyu göndereceğimizi konuştuk. Şu anda hiçbir oyuncu gitmiyor. Hiçbir oyuncuyu da almıyoruz. Almamız da mümkün değil. Gitmesi de mümkün değil. Ara transfer döneminde mümkün olacak. Ben oyuncuya seni oraya yazmak, orada oynamanı istiyorum ama gitmek istiyorsan oyununla ya da davranışınla onu da bileyim ona göre davranayım. Şu an mümkün değil. İzin de veremem. Ağzımızdan çıkan oyuncular oluyor. Benim öyle bir beyanatım yok. Ama yorum yapan arkadaşlar benim ya da takımın üstünden yapıyor. Benden önceki kötü, ben iyiyim olgusunu doğru bulmuyorum. Zaten eksik varsa düzelteceğiz. Belki yapılan doğrular var, yanlış var. Biz de yapacağız yanlışlar. Antrenmanda anlatıyoruz, oyuncu yanlış anlayabiliyor. Hataları düzeltebilirsek başarı gelir. Değişim öyle olur. Oyuncu hata yaptı, seni kovdum demiyorum. Sürekli yapıyorsa ve başarısızsa gidecek. Fiziksel, teknik, taktik bütün çalışmaları yapacağız. Öncesi yok bizim için. Başkasını suçlayarak kendimizi aklamak istemiyoruz. Zaten ona da gerek yok. Mevcut oyuncularla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz. Mevcut kadroyla her maçı kazanmak için oynayacağız. Ona göre hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir camiadır. Oyun, skor üstünlüğünü sağlamak için sahaya çıkar. Beşiktaş'ın bir felsefesi, kültürü varsa ben de ona ayak uydurmak zorundayım. Biz burada görevliyiz. Camianın kültürü ve beklentisi bu. Sadece oyunumuzu nasıl yukarı çıkartırız, takım olarak da rakipleri nasıl yenebiliriz ona bakıyoruz. 3'lü ya da 4'lü değiştireceğiz. Ben bu sistemlere takılmıyorum dediğinizde inanmıyorlar. Sistemlerin hepsini bilirsin ama değişkenliğe hazır olman gerekir."'Çocuğun kafasını karıştırmayalım, anlamış çünkü'Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin ile görüşmediğini dile getiren Şenol Güneş, "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda. Başka çirkin iddialar da oluyor. Daha önce başımıza geldi. Birisi size bir şey söylüyor ve cevap vermenizi istiyor. Benim konuyla ilgim yok. Ne Sayın Ismael ne Caner ne de başka bir oyuncuyla ilgili ağzımdan bir şey çıkmadı. Öyle bir konu yok. Beni bazen bilmediğim numaralar arıyor. Olmayan bir şeyi cevaplamamızı istiyorsunuz. Hiçbir oyuncuyla ilgili taahhüttüm yok. Eldeki kadroyla 6 maçı geçeceğiz. Transfer ayı geldiğinde buradan kimin gideceğini, sağlam mı, sakat mı, lazım mı değil mi ben de karar vermeyeceğim. Benim düşüncem olacak, yönetim karar verecek. Hiç beklenmeyen gelişmeler olabilir. İyi oynayan oyuncuya çok talep gelir. Onun sayesinde başka oyuncular alırsınız. Zaten siz yorum yapıyorsunuz. Onlara bir şey diyemem, onlar yorumdur. Oyuncuyla ilgili isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim mesela. İlla isim istiyorsanız siz de yarın görüşmelere başlayın. Ronaldo'yu istemiyorum şu anda. Çocuğun kafasını karıştırmayalım, anlamış çünkü. Bunlar başarılı oyuncular. Dünya çapında oyuncular. Kendilerini kanıtlamışlar, biz de hayranlıkla izliyoruz. Yine de başkanla konuşacağız" diye konuştu.'Ghezzal'ın şubat başında dönmesini bekliyoruz'Rachid Ghezzal'ın Şubat ayında takıma dönmesini beklediklerini sözlerine ekleyen Güneş, "Şubat başı bekliyoruz. İyi de çalışıyor. Buraya gelme sebebi de o. Çok yoğun çalışıyoruz. Bugün maç olduğu için biraz öne aldık. 11.00 - 17.00 olacak antrenmanlar. Ghezzal bizle olursa daha iyi çalışır ve tedavisi olur diye düşünüyoruz. Josef daha iyi durumda. Josef'in dönmesi daha kısa olabilir. Umut yarın öbür gün takımla çalışır. Başka da sakatımız yok. Ghezzal, burada bizimle iki çalışma, iki tedavi şeklinde geçiyor" dedi.'Bu sırat körpüsünden geçeceğiz'Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum' açıklaması hatırlatılan Şenol Güneş, sözlerini şöyle noktaladı:

