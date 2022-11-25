https://sputniknews.com.tr/20221125/besiktas-teknik-direktoru-gunes-cristiano-ronaldoyu-su-anda-alamayiz-1063838841.html
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız
Şenol Güneş, Cristiano Ronaldo ile ilgili, “Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız” dedi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T16:46+0300
2022-11-25T16:46+0300
2022-11-25T16:46+0300
spor
cristiano ronaldo
şenol güneş
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.“Konuşup tartışmak susmaktan daha iyidir. Antalya'da bir tane daha böyle bir toplantı yapacağım. Yarından itibaren oyuncu istendiği zaman da 1 veya 2 oyuncu vererek basının huzurunda konuşmalar olacaktır” diye konuşan Güneş, Ronaldo ve Talisca ile ilgili soruyu da yanıtladı:Spor Arena'nın aktardığına göre, “Dele Alli gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama çalışmayla çok değişeceğini düşünüyorum” diyen Şenol Güneş, “Dibe vurmuş durumdayken çıkış yapabilir. O bana bir adım atarsa, ben ona üç atacağım. Ondan faydalanabiliriz ama bu şekilde devam ederse konuşulacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.Kayserisporlu Onur Bulut’un iyi bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, “Burada olmasını isterim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221124/galatasaray-baskani-ozbek-cristiano-ronaldo-planlarimiz-icinde-yok-1063787259.html
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cristiano ronaldo, şenol güneş
cristiano ronaldo, şenol güneş
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız
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Şenol Güneş, Cristiano Ronaldo ile ilgili, “Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
“Konuşup tartışmak susmaktan daha iyidir. Antalya'da bir tane daha böyle bir toplantı yapacağım. Yarından itibaren oyuncu istendiği zaman da 1 veya 2 oyuncu vererek basının huzurunda konuşmalar olacaktır” diye konuşan Güneş, Ronaldo ve Talisca ile ilgili soruyu da yanıtladı:
“Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız. Talisca beğendiğim bir oyuncu, ucuz ya da bedava gelirse alırım. Menajerler oyuncular üzerinden yazıp çizdiriyorlar, bak bana soru geliyor. Arayalım, gelmek istiyorsa buyur deriz.”
Spor Arena'nın aktardığına göre, “Dele Alli gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama çalışmayla çok değişeceğini düşünüyorum” diyen Şenol Güneş, “Dibe vurmuş durumdayken çıkış yapabilir. O bana bir adım atarsa, ben ona üç atacağım. Ondan faydalanabiliriz ama bu şekilde devam ederse konuşulacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Kayserisporlu Onur Bulut’un iyi bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, “Burada olmasını isterim” dedi.