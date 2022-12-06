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Moody's uyardı: Türkiye ve Ukrayna bankaları 'çok yüksek' bir riskle karşı karşıya
Moody's uyardı: Türkiye ve Ukrayna bankaları 'çok yüksek' bir riskle karşı karşıya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün yayınladığı bir analizde Türkiye ve Ukrayna'daki bankaların döviz borçlarından kaynaklı 'çok yüksek'... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T00:27+0300
2022-12-06T00:31+0300
ekonomi
banka
moody's
uyarı
türkiye
döviz
ukrayna
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Moody's tarafından yayınlanan raporda, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerde bankaların, sermaye akışlarındaki sınırlamalardan, zayıf uluslararası rezervlerden ve yüksek seviyedeki döviz borçlarından kaynaklı 'çok yüksek' bir risk ile karşı karşıya olduğu belirtildi.Moody's Başkan Yardımcısı Eugene Tarzimanov, yaptığı değerlendirmede, "Yüksek dolarizasyon yerel para birimi keskin şekilde değer kaybettiğinde çoklu problemlere neden oluyor. Bankalar hedge edilmemiş borçlulara verilen döviz cinsinden kredilerde temerrütlerde artışa karşı kırılgan hale geliyorlar, bu karlılıklara zarar veriyor ve bankaların likiditeleri ile sermayelernini de baskı altına sokabiliyor" ifadelerini kullandı.Raporda, "20 gelişmekte olan bankacılık sistemi yüksek veya çok yüksek döviz riski ile karşı karşıya" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221110/moodys-turkiyenin-buyume-tahminini-yukseltti-1063309110.html
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banka, moody's, uyarı, türkiye, döviz, ukrayna
banka, moody's, uyarı, türkiye, döviz, ukrayna

Moody's uyardı: Türkiye ve Ukrayna bankaları 'çok yüksek' bir riskle karşı karşıya

00:27 06.12.2022 (güncellendi: 00:31 06.12.2022)
© AAMoody's
Moody's - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün yayınladığı bir analizde Türkiye ve Ukrayna'daki bankaların döviz borçlarından kaynaklı 'çok yüksek' bir riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Kurum ayrıca, gelişmekte olan birçok ülkede makroekonomik kırılganlıkların bankaları etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Moody's tarafından yayınlanan raporda, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerde bankaların, sermaye akışlarındaki sınırlamalardan, zayıf uluslararası rezervlerden ve yüksek seviyedeki döviz borçlarından kaynaklı 'çok yüksek' bir risk ile karşı karşıya olduğu belirtildi.
Moody's Başkan Yardımcısı Eugene Tarzimanov, yaptığı değerlendirmede, "Yüksek dolarizasyon yerel para birimi keskin şekilde değer kaybettiğinde çoklu problemlere neden oluyor. Bankalar hedge edilmemiş borçlulara verilen döviz cinsinden kredilerde temerrütlerde artışa karşı kırılgan hale geliyorlar, bu karlılıklara zarar veriyor ve bankaların likiditeleri ile sermayelernini de baskı altına sokabiliyor" ifadelerini kullandı.
Raporda, "20 gelişmekte olan bankacılık sistemi yüksek veya çok yüksek döviz riski ile karşı karşıya" ifadeleri yer aldı.
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