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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/letonyada-rusca-yayin-yapan-dojd-tvnin-lisansi-iptal-edildi-1064253115.html
Letonya'da Rusça yayın yapan Dojd TV'nin lisansı iptal edildi
Letonya'da Rusça yayın yapan Dojd TV'nin lisansı iptal edildi
Dojd televizyonunun, Rusya’da yayını kesildikten sonra taşındığı Letonya'da yayın lisansı iptal edildi. Riga, kararın gerekçesini ‘ulusal güvenliğe ve kamu... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T16:09+0300
2022-12-06T16:09+0300
ukrayna krizi
rusya
letonya
dojd televizyonu
lisans
yasak
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Letonya medya düzenleyicisi Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP), ülkede Rusça yayın yapan uluslararası haber kanalı Dojd TV’nin yayın lisansının iptaline karar verdi.Konsey Başkanı Ivars Abolins, “İhlallerin toplamını değerlendiren NEPLP, Dojd yönetiminin ihlallerin önemini ve ciddiyetini anlamadığına ve onların farkında olmadığına ve bu nedenle Letonya topraklarında faaliyette bulunamayacağına inanıyor” açıklamasında bulundu.Letonya haber sitesi Baltijas Balss’ın yazdığı üzere Dojd TV’nin yasaklanmasının nedeni ulusal dilde ses bandının sağlanmaması, Kırım'ın haritada Rusya topraklarının bir parçası olarak görüntülenmesi, Rus ordusuna ‘bizim ordumuz’ denilmesi ‘Rus ordusuna olası destek’ oldu.Dojd TV’nin yayınının 8 Aralık Perşembe günü gece yarısından itibaren kesilmesi bekleniyor.Yayın lisansının iptal kararının ‘ulusal güvenliğe ve kamu düzenine yönelik tehdit nedeniyle’ alındığını söyleyen Abolins, “Rusya'da internette özgürce yayın yapabiliyorlar, bu konuda endişeler dile getirildi. Bu karar, Letonya'nın medyaya açık, hukuki ve demokratik bir ülke olduğunu gösteriyor, zira Letonya, burada özgürce çalışan Rusya ile bağlantılı çok sayıda medya kuruluşunun ülkeye girmesine izin verdi. Sadece yasayı ihlal eden ve yasaya uymayan Dojd cezalandırıldı” ifadelerini kullandı.Abolins ayrıca Dojd TV’nin Letonya’da YouTube üzerinden yaptığı yayınlarının engellenmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221201/lavrov-nato-73-yil-once-belirledigi-onceliklerine-geri-dondu-1064040321.html
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rusya, letonya, dojd televizyonu, lisans, yasak
rusya, letonya, dojd televizyonu, lisans, yasak

Letonya'da Rusça yayın yapan Dojd TV'nin lisansı iptal edildi

16:09 06.12.2022
© REUTERS / Ints KalninsLetonya - Rusya - bayrak
Letonya - Rusya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Dojd televizyonunun, Rusya’da yayını kesildikten sonra taşındığı Letonya'da yayın lisansı iptal edildi. Riga, kararın gerekçesini ‘ulusal güvenliğe ve kamu düzenine tehdit’ şeklinde açıkladı.
Letonya medya düzenleyicisi Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP), ülkede Rusça yayın yapan uluslararası haber kanalı Dojd TV’nin yayın lisansının iptaline karar verdi.
Konsey Başkanı Ivars Abolins, “İhlallerin toplamını değerlendiren NEPLP, Dojd yönetiminin ihlallerin önemini ve ciddiyetini anlamadığına ve onların farkında olmadığına ve bu nedenle Letonya topraklarında faaliyette bulunamayacağına inanıyor” açıklamasında bulundu.
Letonya haber sitesi Baltijas Balss’ın yazdığı üzere Dojd TV’nin yasaklanmasının nedeni ulusal dilde ses bandının sağlanmaması, Kırım'ın haritada Rusya topraklarının bir parçası olarak görüntülenmesi, Rus ordusuna ‘bizim ordumuz’ denilmesi ‘Rus ordusuna olası destek’ oldu.
Dojd TV’nin yayınının 8 Aralık Perşembe günü gece yarısından itibaren kesilmesi bekleniyor.
Yayın lisansının iptal kararının ‘ulusal güvenliğe ve kamu düzenine yönelik tehdit nedeniyle’ alındığını söyleyen Abolins, “Rusya'da internette özgürce yayın yapabiliyorlar, bu konuda endişeler dile getirildi. Bu karar, Letonya'nın medyaya açık, hukuki ve demokratik bir ülke olduğunu gösteriyor, zira Letonya, burada özgürce çalışan Rusya ile bağlantılı çok sayıda medya kuruluşunun ülkeye girmesine izin verdi. Sadece yasayı ihlal eden ve yasaya uymayan Dojd cezalandırıldı” ifadelerini kullandı.
Abolins ayrıca Dojd TV’nin Letonya’da YouTube üzerinden yaptığı yayınlarının engellenmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.
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