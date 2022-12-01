https://sputniknews.com.tr/20221201/lavrov-nato-73-yil-once-belirledigi-onceliklerine-geri-dondu-1064040321.html

Lavrov: NATO, 73 yıl önce belirlediği önceliklerine geri döndü

Lavrov: NATO, 73 yıl önce belirlediği önceliklerine geri döndü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Soğuk Savaş dönemindeki önceliklerine geri döndüğünü ve Rusları Avrupa'nın dışında tutma amacı güttüğünü... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T12:14+0300

2022-12-01T12:14+0300

2022-12-01T13:13+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

nato

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın güvenlik sorunu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.Lavrov, İttifak'ın kurulduğu dönemde 1. NATO Genel Sekreter Hastings Ismay'in 'Rusları Avrupa'nın dışında, Amerikalıları Avrupa'da ve Almanları kontrol altında tutmayı' öngören bir formül sunduğunu ve bu formülün Moskova'da hala daha unutulmadığını ifade etti.Günümüzde yaşanan gelişmelerin NATO'nun 73 yıl önce belirlenen bu formülün kavramsal önceliklerine döndüğü anlamına geldiğini söyleyen Lavrov, "Hiçbir şey değişmedi. Rusları Avrupa'nın dışında, Amerikalıları Avrupa'da ve sadece Almanları değil tüm AB'yi kontrol altında tutmak istiyorlar. Dolayısıyla, dominasyon ve tek taraflı avantajlar sağlama felsefesi, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra hiçbir yerde kaybolmadı" dedi.'Rus gıda ürünlerine ve gübresine yaptırım uygulanmadığı yalan'Avrupa Birliği'nin (AB) Rus gıda ürünlerine ve gübresine yaptırım uygulamadığına dair açıklamaların yalan olduğunu belirten Lavrov, zira başta Rusya'dan tüm gıda ihracatının yüzde 90'ına hizmet veren Rosselhozbank olmak üzere bankacılık işlemlerine ve Rusya'dan çıkan gemilerin Avrupa limanlarına girmesine ilişkin yasakların söz konusu ürünleri sevk etme imkanını etkilediğini vurguladı.Lavrov, yaptırımların gemilerin navlun işlemlerini ve sigortalarını da etkilediğinin altını çizdi.'Biz müzakere talebindeki bulunmadık ama karşı tarafı dinlemeye hazırız'Rusya'nın özel askeri harekatı yürütmek için takviye güç toplamak amacıyla süre kazanmaya çalışmakla ve bunun için de sürekli birtakım müzakere talebinde bulunmakla suçlandığına dikkat çeken Lavrov, bu iddiaların gülünç olduğunu, zira insanların aleni şekilde yalan söylediğini söyledi.Lavrov, Rusya'nın hiçbir zaman müzakere talebinde bulunmadığını ancak eğer birileri müzakere yoluyla çözüme ilgi duyuyorsa, onları dinlemeye hazır olduğunu söylediğini anımsattı.'Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler artık eskisi gibi olmayacak'Lavrov, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili faaliyet alanında Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin artık eskisi gibi olmayacağını vurguladı.Batı'nın karşılıklı kabul görmüş temellere dayalı komşuluğun daha iyi olacağını anlaması halinde, Batı'nın önerilerini dinleyeceklerini belirten Lavrov, bunun tamamen yeni bir işbirliği başlangıcı olacağını, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.'Ukrayna'da Rusları öldürmeye yardım eden tesisleri vuruyoruz'Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'da Rusları öldürmek için Batı tarafından ölümcül silah temin edilmesine yardımcı olan enerji tesislerine bombardıman düzenlediğinin altını çizdi. Bu nedenle ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmada doğrudan yer almadığının söylenemeyeceğini kaydeden Lavrov, "Doğrudan yer alıyorlar. Sadece silah sevkiyatıyla değil, aynı zamanda personel yetiştirerek. Kendi topraklarınızda, İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında asker yetiştiriliyor" ifadelerini kullandı.Rus bakan, Ukrayna ordusundaki Nazilerin vurduğu Rusya topraklarındaki hedeflerin ezici çoğunluğunun Kiev rejiminin Batılı hamileri tarafından belirlendiğinin de altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20221129/bloomberg-nato-savas-ucaklarini-ukraynaya-devretme-olasiligini-bir-kez-daha-degerlendirebilir-1063977171.html

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