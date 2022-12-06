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https://sputniknews.com.tr/20221206/kolombiyadaki-toprak-kaymasinda-can-kaybi-27ye-yukseldi-1064228922.html
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi
Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T03:45+0300
2022-12-06T03:45+0300
dünya
kolombiya
toprak kayması
ölü
felaket
doğal felaket
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Kolombiya’nın kuzeybatı bölgesinde bulunan Pueblo Rico şehrinde dün yaşanan toprak kaymasında can kaybı arttı. Bir otobüs ve bir motosikletin toprak altında kaldığı bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Devlet Başkanı Gustavo Petro şu ana kadar 3’ü çocuk olmak üzere toplam 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini aktaran Petro, felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Kolombiya hükümetinin kurbanların ailelerine gereken desteği sağlayacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/venezuellada-toprak-kaymasi-22-olu-en-az-50-kayip-1062136039.html
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kolombiya, toprak kayması, ölü, felaket, doğal felaket
kolombiya, toprak kayması, ölü, felaket, doğal felaket

Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi

03:45 06.12.2022
© İHAKolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.
Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© İHA
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Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.
Kolombiya’nın kuzeybatı bölgesinde bulunan Pueblo Rico şehrinde dün yaşanan toprak kaymasında can kaybı arttı.
Bir otobüs ve bir motosikletin toprak altında kaldığı bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Devlet Başkanı Gustavo Petro şu ana kadar 3’ü çocuk olmak üzere toplam 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.
Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini aktaran Petro, felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Kolombiya hükümetinin kurbanların ailelerine gereken desteği sağlayacağını söyledi.
Venezüella’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
DÜNYA
Venezüella’da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp
10 Ekim, 05:17
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