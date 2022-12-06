https://sputniknews.com.tr/20221206/kolombiyadaki-toprak-kaymasinda-can-kaybi-27ye-yukseldi-1064228922.html
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi
Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T03:45+0300
2022-12-06T03:45+0300
2022-12-06T03:45+0300
dünya
kolombiya
toprak kayması
ölü
felaket
doğal felaket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064229013_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_e8e088a36a77c68f103cfb54f6350936.jpg
Kolombiya’nın kuzeybatı bölgesinde bulunan Pueblo Rico şehrinde dün yaşanan toprak kaymasında can kaybı arttı. Bir otobüs ve bir motosikletin toprak altında kaldığı bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Devlet Başkanı Gustavo Petro şu ana kadar 3’ü çocuk olmak üzere toplam 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini aktaran Petro, felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Kolombiya hükümetinin kurbanların ailelerine gereken desteği sağlayacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/venezuellada-toprak-kaymasi-22-olu-en-az-50-kayip-1062136039.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064229013_6:0:798:594_1920x0_80_0_0_54857b9e0926b1688da251f22a6945e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kolombiya, toprak kayması, ölü, felaket, doğal felaket
kolombiya, toprak kayması, ölü, felaket, doğal felaket
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi
Abone ol
Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.
Kolombiya’nın kuzeybatı bölgesinde bulunan Pueblo Rico şehrinde dün yaşanan toprak kaymasında can kaybı arttı.
Bir otobüs ve bir motosikletin toprak altında kaldığı bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Devlet Başkanı Gustavo Petro şu ana kadar 3’ü çocuk olmak üzere toplam 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.
Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini aktaran Petro, felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Kolombiya hükümetinin kurbanların ailelerine gereken desteği sağlayacağını söyledi.