https://sputniknews.com.tr/20221206/kolombiyadaki-toprak-kaymasinda-can-kaybi-27ye-yukseldi-1064228922.html

Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi

Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi

Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T03:45+0300

2022-12-06T03:45+0300

2022-12-06T03:45+0300

dünya

kolombiya

toprak kayması

ölü

felaket

doğal felaket

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Kolombiya’nın kuzeybatı bölgesinde bulunan Pueblo Rico şehrinde dün yaşanan toprak kaymasında can kaybı arttı. Bir otobüs ve bir motosikletin toprak altında kaldığı bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Devlet Başkanı Gustavo Petro şu ana kadar 3’ü çocuk olmak üzere toplam 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini aktaran Petro, felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Kolombiya hükümetinin kurbanların ailelerine gereken desteği sağlayacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221010/venezuellada-toprak-kaymasi-22-olu-en-az-50-kayip-1062136039.html

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kolombiya, toprak kayması, ölü, felaket, doğal felaket