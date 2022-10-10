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Venezüella’da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp
Venezüella’da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp
Venezüella’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T05:17+0300
2022-10-10T05:17+0300
dünya
venezüella
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Venezüella’nın başkenti Karakas’ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki çok sayıda nehrin taşmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgedeki 5 nehrin taştığını ve kayıp olan 50'den fazla kişi için arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Rodriguez, “Burada çok ciddi hasar görüyoruz, şimdiye kadar 22 ölü bulduk, 50'den fazla kişi kayıp. Bu insanları bulmak için çalışıyoruz" dedi.Felakette hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken Rodriguez, olayda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Yetkililer bölgede bir buçuk saatten uzun süre etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığını ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Olay nedeniyle Las Tejerias şehri afet bölgesi ilan edilirken, şehirde arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/nijeryadaki-tekne-faciasinda-can-kaybi-76ya-yukseldi-1062134970.html
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venezüella, toprak kayması, ölü, kayıp
venezüella, toprak kayması, ölü, kayıp

Venezüella’da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

05:17 10.10.2022
© EPAVenezüella’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Venezüella’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
© EPA
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Venezüella’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Venezüella’nın başkenti Karakas’ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki çok sayıda nehrin taşmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.
Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgedeki 5 nehrin taştığını ve kayıp olan 50'den fazla kişi için arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
Rodriguez, “Burada çok ciddi hasar görüyoruz, şimdiye kadar 22 ölü bulduk, 50'den fazla kişi kayıp. Bu insanları bulmak için çalışıyoruz" dedi.

Felakette hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken Rodriguez, olayda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.
Yetkililer bölgede bir buçuk saatten uzun süre etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığını ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.
Olay nedeniyle Las Tejerias şehri afet bölgesi ilan edilirken, şehirde arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.
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