https://sputniknews.com.tr/20221206/istanbulda-saglik-calisanini-darp-eden-saniga-10-yil-hapis-istemi-1064265499.html

İstanbul'da sağlık çalışanını darp eden sanığa 10 yıl hapis istemi

İstanbul'da sağlık çalışanını darp eden sanığa 10 yıl hapis istemi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sağlık çalışanını darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T22:05+0300

2022-12-06T22:05+0300

2022-12-06T22:05+0300

türkiye

sağlık çalışanı

darp

istanbul

ümraniye

dava

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Ümraniye'de hemşireyi darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Hakan Coşkun ile ilgili mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Coşkun ve avukatı katıldı.Duruşmada tanık olarak dinlenilen Emine S.A, hastane veznesinde çalıştığını anlatarak, "Olay günü sanık tedavi odasından çıkıp bir süre bekledikten sonra hemşire M.A'ya yaşını sorup ona, 'Seni şikayet edeceğim' dedi. Hemşire de ona 'Sen şikayetini yap onlar beni bulur' dedi. Bunun üzerine sanık, hemşireye kafa atıp hızla kaçtı" dedi.Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tartıştığı hemşireye kafa attığını belirterek, tehdit suçunun işlendiğine dair kesin bir delilin ise bulunmadığını kaydetti.Sanık Hakan Coşkun'un 'tehdit' suçundan beraatine karar verilmesini isteyen savcı, sanığın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay 15 günden, 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hakan Coşkun'un hemşire Mustafa Yaşar'ı darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle, 'sağlık çalışanına yönelik tehdit' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 11.5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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