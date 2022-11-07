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Hasta almaya giden ambulanstaki sağlık çalışanlarına saldırıp, darp ettiler
Hasta almaya giden ambulanstaki sağlık çalışanlarına saldırıp, darp ettiler
İstanbul'da, hasta almaya giden sağlık görevlilerinin içinde bulunduğu ambulansın araçlarına çarptığını öne süren bina sakinleri sopalarla saldırdı. Sağlık... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T12:39+0300
2022-11-07T12:39+0300
yaşam
istanbul
ambulans
sağlık bakanlığı
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İstanbul Avcılar'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının ihbarı üzerine kalp hastasını almaya gelen sağlık görevlileri ambulansı park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı.DHA'da yer alan habere göre ambulansın araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binanın iki dairesinde oturanlar, ellerine sopalar alarak aşağı inip 112 Acil sağlık ambulansındaki Süleyman K. ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga K. ve Hasan D.'ye saldırdı.Görevlilerin 'Beyaz kod' vermesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Ş.'yi gözaltına aldı.Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlilerinden Süleyman K., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Diğer iki görevli de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kalp hastası Fahri A., Esenyurt´taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.Dilayda A., kalp pili takılan dayısının fenalaştığını, bunun üzerine ambulans çağırdıklarını belirterek, "Ambulanstaki iki görevli dayıma müdahale etmeye çıktı. Araçta kalan görevli yolu açmak için biraz geri geldi. Aynı binadaki komşular araçlarına zarar verdiğini öne sürerek sopalarla aşağı inip saldırdı. Dayıma bir şey olursa bunun vebaline nasıl girecekler? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İnsanlarımız çok bencil düşünüyorlar" dedi.
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istanbul, ambulans, sağlık bakanlığı
istanbul, ambulans, sağlık bakanlığı

Hasta almaya giden ambulanstaki sağlık çalışanlarına saldırıp, darp ettiler

12:39 07.11.2022
© DHAHasta almaya giden ambulanstaki sağlık çalışanlarına saldırıp, darp ettiler
Hasta almaya giden ambulanstaki sağlık çalışanlarına saldırıp, darp ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© DHA
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İstanbul'da, hasta almaya giden sağlık görevlilerinin içinde bulunduğu ambulansın araçlarına çarptığını öne süren bina sakinleri sopalarla saldırdı. Sağlık çalışanlarından biri aldığı darbelerle başından yaralandı
İstanbul Avcılar'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının ihbarı üzerine kalp hastasını almaya gelen sağlık görevlileri ambulansı park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı.
DHA'da yer alan habere göre ambulansın araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binanın iki dairesinde oturanlar, ellerine sopalar alarak aşağı inip 112 Acil sağlık ambulansındaki Süleyman K. ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga K. ve Hasan D.'ye saldırdı.
Görevlilerin 'Beyaz kod' vermesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ile Beytullah Ş.'yi gözaltına aldı.
Başından darbe alıp, kanlar içerisinde kalan sağlık görevlilerinden Süleyman K., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Diğer iki görevli de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kalp hastası Fahri A., Esenyurt´taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Dilayda A., kalp pili takılan dayısının fenalaştığını, bunun üzerine ambulans çağırdıklarını belirterek, "Ambulanstaki iki görevli dayıma müdahale etmeye çıktı. Araçta kalan görevli yolu açmak için biraz geri geldi. Aynı binadaki komşular araçlarına zarar verdiğini öne sürerek sopalarla aşağı inip saldırdı. Dayıma bir şey olursa bunun vebaline nasıl girecekler? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İnsanlarımız çok bencil düşünüyorlar" dedi.
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