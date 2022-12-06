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https://sputniknews.com.tr/20221206/hepsiburada-abdde-acilan-davalarin-kapanmasi-icin-139-milyon-dolara-anlasti-1064236861.html
Hepsiburada, ABD'de açılan davaların kapanması için 13.9 milyon dolara anlaştı
Hepsiburada, ABD'de açılan davaların kapanması için 13.9 milyon dolara anlaştı
Hepsiburada, ABD’de aleyhine açılan davalardan vazgeçilmesi için 13.9 milyon dolara (260 milyon TL) anlaştı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
hepsiburada
dava
abd
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Hepsiburada’nın geçen yıl temmuzda ABD’deki Nasdaq borsasında halka arz olmasının ardından; şirket yöneticileri, hisseleri satan ana ortak TurkCommerce BV ve halka arza aracılık eden kurumlara karşı dava açılmıştı. Halka arz edilen hisseleri alanların da aralarında bulunduğu kişiler davaları geçen yıl eylül ve ekimde açmışlardı.Bloomberg HT’nin haberine göre şirketin dün ABD’deki düzenleyici kurum üzerinden yaptığı açıklamada tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi. Buna göre Hepsiburada ve TurkCommerce tarafından yapılacak 13.9 milyon dolar ödeme karşılığında iddialardan vazgeçilecek.Açıklamada anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasının birkaç ay alabileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/hepsiburada-sitesi-cocuk-oyuncaklari-kategorisinde-penis-seklinde-yastik-satisi-yapildi-1062645816.html
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hepsiburada, dava, abd
hepsiburada, dava, abd

Hepsiburada, ABD'de açılan davaların kapanması için 13.9 milyon dolara anlaştı

11:50 06.12.2022
© AAHepsiburada
Hepsiburada - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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Hepsiburada, ABD’de aleyhine açılan davalardan vazgeçilmesi için 13.9 milyon dolara (260 milyon TL) anlaştı.
Hepsiburada’nın geçen yıl temmuzda ABD’deki Nasdaq borsasında halka arz olmasının ardından; şirket yöneticileri, hisseleri satan ana ortak TurkCommerce BV ve halka arza aracılık eden kurumlara karşı dava açılmıştı. Halka arz edilen hisseleri alanların da aralarında bulunduğu kişiler davaları geçen yıl eylül ve ekimde açmışlardı.
Bloomberg HT’nin haberine göre şirketin dün ABD’deki düzenleyici kurum üzerinden yaptığı açıklamada tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi. Buna göre Hepsiburada ve TurkCommerce tarafından yapılacak 13.9 milyon dolar ödeme karşılığında iddialardan vazgeçilecek.
Açıklamada anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanmasının birkaç ay alabileceği belirtildi.
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