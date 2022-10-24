https://sputniknews.com.tr/20221024/hepsiburada-sitesi-cocuk-oyuncaklari-kategorisinde-penis-seklinde-yastik-satisi-yapildi-1062645816.html

Hepsiburada sitesi çocuk oyuncakları kategorisinde, 'penis şeklinde yastık' satışı yapıldı

Hepsiburada sitesi çocuk oyuncakları kategorisinde, 'penis şeklinde yastık' satışı yapıldı

Hepsiburada isimli sitede, çocuk oyuncakları kategorisinde 'penis şeklinde yastık' satışı yapıldı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T13:59+0300

2022-10-24T13:59+0300

2022-10-24T13:59+0300

türkiye

hepsiburada

pedofili

oyuncak

penis

soruşturma

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Elektronik alışveriş sitesi Hepsiburada adlı internet sitesinde “ZSSLD” adlı bir satışçının, çocuk oyuncakları kategorisinde 'penis yastık' satışı yaptığı ortaya çıktı. Odatv'de yer alan habere göre; “ZSSLD" isimli kullanıcı, "80 cm Penis Pelüş Yastık Dolması Yastık Bebek Kız Arkadaşı İçin Hediye” başlığı ile siteye fotoğraf yükledi.Çocuk oyuncakları kategorisinde satışa konulan ürünün fotoğrafında, penis şeklindeki yastıklara sarılan küçük bir kız çocuğunun olduğu da görülüyor.'Yurt dışında bir satıcı eklemiş'Hepsiburada'dan yapılan açıklamada "Merhaba, haber sitelerinde paylaşılan; platformumuza yurt dışından bir satıcının eklediği ürün derhal kaldırılmıştır. Olaya dair soruşturma ve satıcıyla ilgili sözleşme haklarımız kapsamında işlemler başlatılıp, benzeri durumlar için ek önlemler de devreye alınmıştır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20211113/hepsiburada-hissesinde-bir-gunde-yuzde-35-dusus-1050760098.html

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hepsiburada, pedofili, oyuncak, penis, soruşturma