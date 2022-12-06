https://sputniknews.com.tr/20221206/endonezyada-parlamento-evlilik-disi-cinsel-iliskiye-hapis-cezasi-getiren-yasayi-onayladi-1064232379.html

Endonezya'da parlamento evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası getiren yasayı onayladı

Endonezya'da parlamento evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası getiren yasayı onayladı

Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiyi bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıracak yeni ceza kanunu değişikliğini onayladı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T09:34+0300

2022-12-06T09:34+0300

2022-12-06T09:42+0300

dünya

endonezya

parlamento

cinsel ilişki

evlilik dışı ilişki

yasak

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Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye bir yıla kadar hapis cezası öngören yeni ceza kanunu değişikliği parlamentodan geçti.Değşiklik, ayrıca devlet başkanı veya devlet kurumlarına hakaret etmeyi ve Endonezya'nın devlet ideolojisine aykırı herhangi bir görüş ifade etmeyi yasaklıyor.Yakın akrabalar gibi sınırlı kişilerce bildirilebilen evlilik dışı cinsel ilişkiye en fazla bir yıl, sadece devlet başkanı tarafından şikayet edilebilecek bir suçlama olan devlet başkanına hakarete ise 3 yıl hapis cezası geliyor.Hukuk ve İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Edward Hiariej, parlamentodan geçen kanun değişikliğinin uygulanması için devlet başkanı tarafından imzalanması gerektiğini belirtti.Değişikliğin derhal uygulamaya konulamayacağına dikkat çeken Hiariej, "Yeni yasanın üzerinde çalışılması gereken çok sayıda uygulama yönetmeliği var, bu nedenle bir yılda imkansız" dedi.Hiariej, değişikliğin uygulanmasının 3 yıl alabileceğini de sözlerine ekledi.Yasa tasarısının önceki bir taslağının 2019'da geçmesi planlanıyordu, ancak ülke çapında protestolara yol açtı. On binlerce insan, sivil özgürlükleri kısıtlayacağını söyledikleri bir dizi yasaya karşı gösteri yapmıştı.Tasarıya karşı çıkanlar, hükümetin son aylarda değişiklikler hakkında bilgi sağlamak için ülke çapında kamuoyu istişareleri düzenlemesine rağmen o zamandan beri tasarıda çok az değişiklik yapıldığını söylüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221202/endonezya-evlilik-disi-cinsel-iliskiye-hapis-cezasi-yolda-1064084213.html

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endonezya, parlamento, cinsel ilişki, evlilik dışı ilişki, yasak