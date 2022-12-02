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https://sputniknews.com.tr/20221202/endonezya-evlilik-disi-cinsel-iliskiye-hapis-cezasi-yolda-1064084213.html
Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası yolda
Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası yolda
Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören tasarıyı onaylamayı planlıyor. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T12:28+0300
2022-12-02T12:35+0300
dünya
endonezya
cinsel ilişki
evlilik dışı ilişki
yasak
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Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören ve Devlet Başkanı'na, devlet kurumlarına ve resmi ideolojiye karşı olan her düşüncenin yasaklanmasını öngören ceza kanunu düzenlemesini geçirmeye hazırlanıyor.The Guardian’da yer alan habere göre kanun tasarısında evlilik dışı birlikte yaşamanın yasaklanması da yer alıyor.Reuters'ın aktardığına göre de evlilik dışı cinsel ilişkiye en fazla bir yıl hapis cezası öngörülüyor.Ülkede Devlet Başkanı'na hakaret suçunun hapis cezası 3 yıla kadar çıkabiliyor.Endonezya Adalet Başkanı Yardımcısı, ilgili tasarının 15 Aralık’ta parlamentodan onay alabileceğini söyledi.Bakan Yardımcısı, “Ceza kanunun Endonezya değerleriyle uyumlu olmasından gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.Dünyanın en kalabalık Müslüman çoğunluklu ülkesi olan Endonezya'daki insan hakları örgütleri, tasarının kadınların, azınlıkların ve LGBT'lerin haklarını ihlal ettiğini ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20210708/endonezyada-hukumetten-fortnitei-yasaklatma-talebi-1044918157.html
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endonezya, cinsel ilişki, evlilik dışı ilişki, yasak
endonezya, cinsel ilişki, evlilik dışı ilişki, yasak

Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası yolda

12:28 02.12.2022 (güncellendi: 12:35 02.12.2022)
© AAEndonezya Parlamentosu
Endonezya Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AA
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Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören tasarıyı onaylamayı planlıyor.
Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören ve Devlet Başkanı'na, devlet kurumlarına ve resmi ideolojiye karşı olan her düşüncenin yasaklanmasını öngören ceza kanunu düzenlemesini geçirmeye hazırlanıyor.
The Guardian’da yer alan habere göre kanun tasarısında evlilik dışı birlikte yaşamanın yasaklanması da yer alıyor.
Reuters'ın aktardığına göre de evlilik dışı cinsel ilişkiye en fazla bir yıl hapis cezası öngörülüyor.
Ülkede Devlet Başkanı'na hakaret suçunun hapis cezası 3 yıla kadar çıkabiliyor.
Endonezya Adalet Başkanı Yardımcısı, ilgili tasarının 15 Aralık’ta parlamentodan onay alabileceğini söyledi.
Bakan Yardımcısı, “Ceza kanunun Endonezya değerleriyle uyumlu olmasından gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Dünyanın en kalabalık Müslüman çoğunluklu ülkesi olan Endonezya'daki insan hakları örgütleri, tasarının kadınların, azınlıkların ve LGBT'lerin haklarını ihlal ettiğini ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.
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