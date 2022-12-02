https://sputniknews.com.tr/20221202/endonezya-evlilik-disi-cinsel-iliskiye-hapis-cezasi-yolda-1064084213.html

Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası yolda

Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası yolda

Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören tasarıyı onaylamayı planlıyor. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T12:28+0300

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dünya

endonezya

cinsel ilişki

evlilik dışı ilişki

yasak

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Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören ve Devlet Başkanı'na, devlet kurumlarına ve resmi ideolojiye karşı olan her düşüncenin yasaklanmasını öngören ceza kanunu düzenlemesini geçirmeye hazırlanıyor.The Guardian’da yer alan habere göre kanun tasarısında evlilik dışı birlikte yaşamanın yasaklanması da yer alıyor.Reuters'ın aktardığına göre de evlilik dışı cinsel ilişkiye en fazla bir yıl hapis cezası öngörülüyor.Ülkede Devlet Başkanı'na hakaret suçunun hapis cezası 3 yıla kadar çıkabiliyor.Endonezya Adalet Başkanı Yardımcısı, ilgili tasarının 15 Aralık’ta parlamentodan onay alabileceğini söyledi.Bakan Yardımcısı, “Ceza kanunun Endonezya değerleriyle uyumlu olmasından gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.Dünyanın en kalabalık Müslüman çoğunluklu ülkesi olan Endonezya'daki insan hakları örgütleri, tasarının kadınların, azınlıkların ve LGBT'lerin haklarını ihlal ettiğini ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.

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endonezya, cinsel ilişki, evlilik dışı ilişki, yasak