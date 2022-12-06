https://sputniknews.com.tr/20221206/chpli-ozkoctan-iyi-partili-orsun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-su-anda-uyutuluyor-1064256925.html

CHP'li Özkoç'tan İYİ Partili Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama: Şu anda uyutuluyor

CHP'li Özkoç'tan İYİ Partili Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama: Şu anda uyutuluyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Partili Örs'ün sağlık durumuna ilişkin "Şu anda kalp ritminin düzeninin sağlanabilmesi için uyutuluyor" açıklamasında... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T18:38+0300

2022-12-06T18:38+0300

2022-12-06T18:38+0300

engin özkoç

hüseyin örs

politika

sağlık

yumruklu kavga

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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kalp rahatsızlığı olan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'ün, milletvekili olarak kendi fikirlerini söylerken AK Parti Milletvekili Zafer Işık tarafından yumruklandığını ifade etti.Örs'un sağlık durumuyla ilgili bilgi aldıklarını ifade eden Özkoç, "Şu anda kalp ritminin düzeninin sağlanabilmesi için uyutuluyor. Peki bunun hesabını AKP iktidarı ya da bu aşağılık saldırıyı yapan Zafer Işık verecek mi? Vermeyecek. Yaptıkları çok matah bir şeymiş gibi kendi aralarında gülüşerek konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar. TBMM'de bir milletvekilinin Allah muhafaza başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek? Hiç kimse. AKP iktidarının zorbalıkla yönetim anlayışı da işte tam da budur" diye konuştu.Meclis'te yaşanan olayın, iktidarın 'adalet ve hukuk tanımazlığının en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu' savunan Özkoç, yaşananları şiddetle kınadığını belirtti.Özkoç, bir ülkede adalet doğru işlemediği zaman zorbacıların devreye girdiğini daha sonra da o ülkede kara para aklayıcıları ile uyuşturucu baronlarının ortaya çıktığını söyledi."Kara para aklayıcısı" Sezgin Baran Korkmaz hakkında Türkiye'deki mahkemelerce yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığına el konulma kararları verildiğini ancak kısa süre sonra başka bir mahkemenin bu kararları aniden kaldırdığını öne süren Özkoç, "Sezgin Baran Korkmaz kaçmadan bir gece önce Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın odasında ağırlanıyor ve kaçış planı konuşuluyor. Öteki gün de elini kolunu sallayarak kara para aklayıcısı çıkıp gidiyor. Sonra da mahkemeler yurt dışına çıkan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yurt dışına çıkma yasağı ve mal varlıklarına el konma kararı alıyor. MASAK, 'Evet bu, kara para aklayıcısıdır' diyor. Türkiye'de başka ne olması gerekiyor?" ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili, bütçe görüşmeleri için Genel Kurul'da bulunan Adalet Bakanı'na soru sorduğunu ancak Bakan'ın soru sırasında yerinden ayrıldığını anlatan Özkoç, "İnatla Meclis'te tekrar soracağım" dedi.'Demokrasiyle gidecekler'"Bu iktidar böyle olduğu için kara para aklayıcıları istediği gibi dolaşıyorlar, uyuşturucu baronları Türkiye'de fink atıyor" ifadesini kullanan Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:Grup Başkanvekili Özkoç, AK Parti'li milletvekillerinin, "Büyük milletimizin desteğiyle 21 yıldır bütçe yapıyoruz. İşte bu bizim başarımızı gösterir." diye övündüğünü aktararak "Esad ailesi 52 yıl yaptı, başarılarını mı gösterir? Huzur ve mutluluk içinde mi yaşattılar ülkeyi? Suriye paramparça oldu. Saddam 27 yıl bütçe yaptı. Onların arasında diktatör olduğunu söyleyen kimse var mıydı? Bu onların başarısını mı gösterir?" sorularını yöneltti.İçişleri Bakanı Soylu'nun bir televizyon kanalında, 'bir milletvekilinin 10 bin dolar rüşvet aldığına' ilişkin sözleri olduğunu hatırlatan Özkoç, "Bu nedir? Suçtur. Kimden aldı bunu? Bir mafya liderinden aldı. Peki mafya liderinin adını biliyor musun? Biliyorsun. Alan kişiyi biliyor musun? Biliyorsun. Arkadaş niye açıklamıyorsun, niye koruyorsun?" dedi.Özkoç, Türk milletinin yaklaşık 6 ay sonra AK Parti'yi yolcu edeceğini öne sürerek parlamenter sistemin yeniden inşa edildiği, insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir ülkeyi tekrar tesis edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221206/ak-partili-elitas-iyi-parti-milletvekili-orsun-saglik-durumuna-iliskin-hastaneden-bilgi-aldi-1064256356.html

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engin özkoç, hüseyin örs, sağlık, yumruklu kavga