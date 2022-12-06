https://sputniknews.com.tr/20221206/ak-partili-elitas-iyi-parti-milletvekili-orsun-saglik-durumuna-iliskin-hastaneden-bilgi-aldi-1064256356.html

AK Partili Elitaş, İYİ Parti milletvekili Örs’ün sağlık durumuna ilişkin hastaneden bilgi aldı

AK Partili Elitaş, İYİ Parti milletvekili Örs’ün sağlık durumuna ilişkin hastaneden bilgi aldı

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye giderek bilgi aldı. Elitaş, "Biz tekrar... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T18:16+0300

2022-12-06T18:16+0300

2022-12-06T18:18+0300

mustafa elitaş

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesi'ne kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün sağlık durumuna ilişkin hastaneden bilgi aldı.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, vekillerin birbirleri arasında tartışma yaşayabileceğini ancak bunun fiziki boyutta olmaması gerektiğini vurguladı.Elitaş, "Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir. Biz tekrar Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Durumu iyiymiş hamdolsun" dedi.Bütçe görüşmelerinde AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşmaya varan tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında kafasında açılma meydana gelen İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221206/tbmmde-milletvekilleri-arasinda-kavga-ak-partili-vekiller-ile-iyi-partili-vekiller-yumruklasti-1064248297.html

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mustafa elitaş, hüseyin örs, yumruk, yumruklu kavga, tbmm