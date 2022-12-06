https://sputniknews.com.tr/20221206/chpli-belediyelere-beslenme-cantasi-talimati-kuru-ekmekle-ogun-geciren-yavrularimiz-icin-1064254986.html
CHP'li belediyelere 'beslenme çantası' talimatı: 'Kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için'
CHP'li belediyelere 'beslenme çantası' talimatı: 'Kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için'
CHP Genel Merkezi tarafından partili belediyelere ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme desteği için talimat verildi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T16:43+0300
2022-12-06T16:43+0300
2022-12-06T16:43+0300
yaşam
chp
belediye
okul
öğrenci
yokluk
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine CHP'li belediye başkanlarına yazı gönderdi."Ülkemizde uzun süredir devam eden ekonomik buhran, tüm vatandaşlarımızı derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakmıştır." ifadelerine yer verilen yazıda, bu tablonun en ağır halinin çocuk yoksulluğu olduğu belirtildi.Çocukların beslenme hakkına erişimini zorlaştırdığı bildirilen yazıda çocuklara beslenme yardımında bulunan belediyelerin projelerinin diğer belediyeler tarafından da yaygınlaştırılması konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği vurgulandı.'Kuru ekmekle öğün geçen yavrularımız için'Torun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, CHP'nin çocukların beslenme sorununa karşı elini taşın altına koyduğunu ve çözüm ürettiğini belirtti.Kanayan bir yarayı kapatmak için harekete geçtiklerini aktaran Torun, "Evladının çantasına beslenme koyamayan anneler için arkadaşlarının arasında kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için yola çıkıyoruz" ifadesini kullandı.
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chp, belediye, okul, öğrenci, yokluk
chp, belediye, okul, öğrenci, yokluk
CHP'li belediyelere 'beslenme çantası' talimatı: 'Kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için'
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CHP Genel Merkezi tarafından partili belediyelere ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme desteği için talimat verildi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine CHP'li belediye başkanlarına yazı gönderdi.
"Ülkemizde uzun süredir devam eden ekonomik buhran, tüm vatandaşlarımızı derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakmıştır." ifadelerine yer verilen yazıda, bu tablonun en ağır halinin çocuk yoksulluğu olduğu belirtildi.
Çocukların beslenme hakkına erişimini zorlaştırdığı bildirilen yazıda çocuklara beslenme yardımında bulunan belediyelerin projelerinin diğer belediyeler tarafından da yaygınlaştırılması konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği vurgulandı.
'Kuru ekmekle öğün geçen yavrularımız için'
Torun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, CHP'nin çocukların beslenme sorununa karşı elini taşın altına koyduğunu ve çözüm ürettiğini belirtti.
Kanayan bir yarayı kapatmak için harekete geçtiklerini aktaran Torun, "Evladının çantasına beslenme koyamayan anneler için arkadaşlarının arasında kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için yola çıkıyoruz" ifadesini kullandı.