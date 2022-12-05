https://sputniknews.com.tr/20221205/chp-lideri-kilicdaroglu-devlet-bir-kisinin-iradesi-ile-yonetilmez-1064213967.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Devlet, bir kişinin iradesi ile yönetilmez

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Devlet, bir kişinin iradesi ile yönetilmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün başlayan 2023 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T18:28+0300

2022-12-05T18:28+0300

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politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

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TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe sunumunu gerçekleştirdi.2023 yılı bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grubu adına konuşma yaptı.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle: Seçilen bir cumhurbaşkanının parlamentoya gelip kendi bütçesini savunmamasını her şeyden önce parlamentoya saygısızlıktır. Halk seni seçtiyse ve parayı verdiyse geleceksiniz burada kendi bütçenizi savunacaksınız.Meclis'in açılış gününde Erdoğan geldi. Hiç kimsenin konuşmadığı ortamda gelip konuşmak istiyor. Birimiz kalkıp konuşunca buraya gelmiyor. Çünkü Erdoğan eski Erdoğan değil ve eleştirilere tahammül edemiyor, doğruları duymak istemiyor.Bakanları da saygı duymuyor hepsi atandı. Soru önergelerimize yanıt vermiyorlar. 701 soru önergesine cevap verilmemiş. Ne demek bu? Sayın Başkan size de söylüyorum, 'Ben milletvekilini takmam, kim oluyor, beni Cumhurbaşkanı atadı, ben istediğim soruya cevap veririm, istediğime vermem' diyor. Siz bu tabloya evet diyorsanız TBMM'nin saygınlığına gölge düşürüyorsunuz demektir. Milletvekillerinin sorularına neden cevap vermiyorsunuz demeniz lazım.Hadi Başkan diyemez onu da gayet iyi biliyorum. Çünkü başkanı başkan yapan aynı irade. Ben nasıl seçtiğinizi, sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de biliyorum.Bu bütçe ilkelerden yola çıkarak hazırlanması gereken bir bütçe. Beni dikkatle dinlerseniz anlatacağım size, çocuk ağlamayın, bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye"Devlet harcamaları keyfi yapılmaz. Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir. Devlet, bir kişinin iradesi ile yönetilmez. Devletin temeli hukuk ilkeleri üzerine kurulur.

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