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CHP Grup Başkanvekili Altay: Örs'ün sağlık durumunda iyiye gidiş var, pil normal haline dönmüş
CHP Grup Başkanvekili Altay: Örs'ün sağlık durumunda iyiye gidiş var, pil normal haline dönmüş
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bana söylenen hastaneye 5 dakika geç... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T19:32+0300
2022-12-06T19:39+0300
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesi'ne kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altay, doktorlardan bilgi aldığını ve Örs'ün hala yoğun bakımda olduğunu açıkladı.Arbede esnasında Örs'ün tansiyonunun yükselmesi sonucu kalp ritminin, kalp pilini bozduğunu aktaran Altay, "Bana söylenen hastaneye 5 dakika geç gelseydi sayın milletvekilimizi kaybetmiş olacaktık. Yoğun bakımda ben de görüşemedim. Ailesiyle görüştük bilgi aldık. Şu an iyiye gidiş var, pil normal haline dönmüş" dedi.Mecliste, siyasi tartışmaları olmazsa olmaz şeklinde yorumlayan Altay, siyasetin yarısının müzakere yarısının tartışma olduğunu belirtti.Şiddetin asla kabul edilebilir bir şey olmadığını vurgulayan Altay, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221206/chpli-ozkoctan-iyi-partili-orsun-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-su-anda-uyutuluyor-1064256925.html
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hüseyin örs, engin altay, kavga, yumruklu kavga, tbmm
hüseyin örs, engin altay, kavga, yumruklu kavga, tbmm

CHP Grup Başkanvekili Altay: Örs'ün sağlık durumunda iyiye gidiş var, pil normal haline dönmüş

19:32 06.12.2022 (güncellendi: 19:39 06.12.2022)
© AACHP Grup Başkanvekili Engin Altay
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bana söylenen hastaneye 5 dakika geç gelseydi sayın milletvekilimizi kaybetmiş olacaktık. Yoğun bakımda ben de görüşemedim. Ailesiyle görüştük bilgi aldık. Şu an iyiye gidiş var, pil normal haline dönmüş" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesi'ne kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altay, doktorlardan bilgi aldığını ve Örs'ün hala yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Arbede esnasında Örs'ün tansiyonunun yükselmesi sonucu kalp ritminin, kalp pilini bozduğunu aktaran Altay, "Bana söylenen hastaneye 5 dakika geç gelseydi sayın milletvekilimizi kaybetmiş olacaktık. Yoğun bakımda ben de görüşemedim. Ailesiyle görüştük bilgi aldık. Şu an iyiye gidiş var, pil normal haline dönmüş" dedi.
Mecliste, siyasi tartışmaları olmazsa olmaz şeklinde yorumlayan Altay, siyasetin yarısının müzakere yarısının tartışma olduğunu belirtti.
Şiddetin asla kabul edilebilir bir şey olmadığını vurgulayan Altay, şunları söyledi:

"Meclis Genel Kurulu'nda bazen arbede olur, olmasını istemeyiz ama olur. Ama bu öyle bir olay değil. Hüseyin Örs'ün kendisi, en barışçıl mizaçlı milletvekillerimizden biri. Kürsüdeki milletvekili arkadaşını koruma üzerine oradayken, saldıran milletvekili başka bir yerden Hüseyin Örs'ü hedef alarak yüzüne, gözüne açık fiziki bir saldırıda bulundu."

Engin Özkoç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
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CHP'li Özkoç'tan İYİ Partili Örs'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama: Şu anda uyutuluyor
18:38
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