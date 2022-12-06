CHP Grup Başkanvekili Altay: Örs'ün sağlık durumunda iyiye gidiş var, pil normal haline dönmüş

"Meclis Genel Kurulu'nda bazen arbede olur, olmasını istemeyiz ama olur. Ama bu öyle bir olay değil. Hüseyin Örs'ün kendisi, en barışçıl mizaçlı milletvekillerimizden biri. Kürsüdeki milletvekili arkadaşını koruma üzerine oradayken, saldıran milletvekili başka bir yerden Hüseyin Örs'ü hedef alarak yüzüne, gözüne açık fiziki bir saldırıda bulundu."